冬天跑步｜洋蔥式穿衣法之外　4件日常生活小物助你寒流下練跑

寒夜中出外跑步，一杯清風剛勁有力，如針氈一下一下撲面。

對跑步有熱誠，保重身體才能保持健康。除了換上長袖跑衫，穿上保溫Legging，帶備以下4件小物，可以助你免卻皮肉之苦。



1. 保暖杯

帶備八達通是跑友常識，不過便利店不一定有熱水供應。帶備保溫壺，準備好保暖熱飲，晚間練跑也不覺冷。中醫提醒凍飲傷脾胃，影響跑步表現。薑茶可以驅寒，跑前跑後也可以喝，切幾片薑放入熱水壺，即可起行。

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暖水壺設計繁多，蓋頂附加電子溫度計，也有刻上自己的名字。（何偉畧攝）

2. 手套

講完身內物，談「身外物」。某年去跑京都馬拉松，天氣乾爽但頗凍，賽前博覽禁不住破慳囊，買一對跑步手套應急。手指和腳指通常最容易感覺寒冷，而且跑步時擺動手掌，感覺會更冷。手套可以保暖，減低不適感覺。而且，寒風吹乾身體水份，皮膚較乾燥、敏感，甚至濕疹患者，往往握緊拳頭跑幾十分鐘，指關節不知不覺爆拆而流血。一對手套，亦可減輕這方面的風險。

寒流中練跑避開當風地帶 跑後洗熱水澡為何先沖手腳？

跑步手套保暖又防風，減低手指爆裂危機。（何偉畧攝）

3. 頸套

旅行愛好者或有這件小物，通常去寒冷地方旅行才會出動。此時此刻，從衣櫃找出來吧。頸套規格頗多，一些附有抓毛（fleece），保暖能力極高，亦有一些相對輕量，有一定程度擋風能力，而且可以伸展至遮蔽耳朵。皮膚敏感的跑友宜注意，頸部承受寒風令毛孔收縮，可能出現排汗不順暢，引致皮膚不適。

保暖頸套多用於山野活動，但寒流下需要加強裝備，不要掉以輕心。（網上圖片/BUFF）

4. 潤唇膏

出門前做好潤膚措施。不過，跑步難擋凜冽寒風，雙唇尤其容易被吹乾，起倒刺，甚至爆裂。腰包常備潤唇膏，跑長課不怕嘴角流血。

潤唇膏出面前塗一次，未必足夠應該全個跑程，帶上身就萬無一失。（何偉畧攝）

準備這些小物之外，跑步衣裝也要謹慎。立即溫習一下「洋蔥式穿衣法」，一層層穿上去，國際田聯一級田徑教練徐弘泰（Winter）叮囑大家，就算跑到流汗，體溫上升，外套千萬不能脫，否則容易着涼致病。

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