田徑｜久保建英堂妹破日本800米紀錄　惟一原因不被國際田聯承認

17歲日本跑界新星久保凜，去年7月在奈良一場田徑賽事打破塵封19年的女子800米紀錄，不過因為主辦單位事前未向國際田聯（World Athletics）申請，因此紀錄不獲承認。



久保凜的日本紀錄不被國際田聯承認。（Getty Images）

中學從足球轉戰田徑 破塵封19年日本紀錄

久保凜是日本國腳久保建英的堂妹，她小學6年都與堂哥一樣踢足球，是學校足球部成員，不過升上中學後轉戰田徑，展現驚人天賦。中三時久保凜參加全日本中學田徑錦標賽，以2分9.96秒奪女子800米冠軍。

去年5月，當時16歲的她在靜岡國際陸上競技大會的女子800米以2分3.57秒成績奪冠，是日本高中歷來第3最快時間，同時打破日本18歲以下（U18）女子選手紀錄。

久保凜是日本著名球星久保建英（圖）的堂妹。（Getty Images）

日本史上首位女跑手800米跑進2分鐘

同年7月，愈戰愈勇的久保凜出戰奈良陸上競技協會主辦的2024年度第1回長距離強化紀錄會，在主項800米跑出1分59.93秒，打破杉森美保在2005年日本田徑錦標賽留下至今的日本紀錄（2分0.45秒），也是日本史上首位在800米賽事跑進2分鐘的女跑手。

去年7月，久保凜打破塵封19年的女子800米紀錄。（Getty Images）

事前未申請 紀錄不獲國際田聯承認

不過日本田聯周一在官網表示，該紀錄未被國際田聯承認，原因是相關賽事主辦方事先未有向國際田聯申請用於建立世界排名的「WRk（World Ranking Competition）」，按規定要在60天前提交比賽項目、時間及地點等資料。

文中補充，該賽事在國內已被認可，因此久保凜的成績在國內毫無疑問被視作是日本紀錄，但因不被國際田聯承認，因此之後會用（W）及（J）來標註杉森美保及久保凜的紀錄，以免產生誤會，之後遇到類似情況也會使用同樣方式處理。

久保凜去年8月代表日本參加世界U20田徑錦標賽，以2分3.31秒在決賽獲得第六名。冠軍肯雅選手摩拉（Sarah Moraa）的成績為2分00.36秒，換言之，有能力跑進2分鐘的久保凜，在同齡跑手中具備世界級實力。