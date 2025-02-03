英國MMA選手與Taylor Swift「撞名」　抱怨賽前常受笑聲困擾

與世界名人「撞名」是好事還是壞事？英國的業餘MMA選手Taylor Swift便表示，這名字曾讓他苦不堪言。

21歲的他仍處於生涯初期，但因為與世界知名的歌手有同樣名字而開始小有名氣，而且總是讓他在比賽開始前感到尷尬。



美國歌手Taylor Swift世界知名，與她有同樣姓名原來會帶來不少麻煩。（路透社）

美國歌手Taylor Swift去年12月初完成歷經兩年的世界巡迴演唱會，合計吸引逾1000萬歌迷入場，收入預計22億美元，創史上最賺錢演唱會紀錄。

這次世界巡迴結束前一周，英國卓特咸（Cheltenham）則有一名與她同名的業餘MMA選手，剛拿到生涯的第3場比賽勝利，戰績暫錄3勝1負。

Taylor Swift先生表示這個姓名常令他備受嘲笑。（Instagram）

這名叫Taylor Swift的男性MMA選手，表示因與該女歌手「撞名」而苦不堪言：「最慘的是當開賽前場內宣布我的名字時，有一半觀眾一聽到Taylor Swift便發出笑聲。賽前過磅也是，特別是我們這些業餘選手，所有人都會在同一個房間裏，當叫到我名字時，也會有不少人發笑。」

此外，他也經常被其他人要求出場時播放Taylor Swift的歌曲，但這名拳手非後者歌迷，因此已多次拒絕，「我甚至說不出她三首歌的名字」。

他回憶10歲時才首次意識到與該美國歌手同名同姓，如今看醫生「等被嗌名」時也會聽到笑聲，因此也曾有過改名念頭：「但我已用這個名字21年，所以我會一直用下去。」

他抱怨常被要求出場音樂換成Taylor Swift的歌曲。（Instagram）

Taylor Swift先生現時還是兼職電工學徒，儘管這個名字帶來不少負面情緒，但他承認也從中獲得一些好處：「對比起我10歲時，她現在知名度大增，或許是世界上最著名女性。它（這個名字）能幫助我，因為這項運動很大部分有關於社交媒體及市場營銷。要成為職業MMA選手很困難，所以很多事情都有幫助。」

他上周接受英國GB新聞訪問時，Instagram擁有1500名粉絲，報道指當中還有一些歌手Taylor Swift的歌迷。一周後的今天，他Instagram的粉絲人數已上升至超過6400。

這位ＭMA選手笑稱日後若有機會與該歌手見面，會有一個小小請求：「我會問她能否改名。或許也會問她借一些粉絲。」