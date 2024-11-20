日本將帥大讚國足　久保建英對中國隊速度感震驚｜世界盃外圍賽

國足主場力戰下1：3負日本，這場世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）賽事過後，中國隊表現獲對手日本將帥一致大讚，藍武士主帥森保一更對「行家」伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）高度表揚，讚揚對方令國足每名球員發揮出最大潛力。



世界盃外圍賽︱此前兩連勝加上今次對日本有不錯表現，伊雲高域賽後獲媒體及球迷大讚。（新華社）

森保一：伊雲高域讓每個人都發揮出最大潛力

日本全隊身價達2.89億歐元排名亞洲第一，在C組實力秤高一線，賽前5戰4勝1和保持不敗外，唯一失球是個烏龍球。換句話說，今輪再對國足前，他們在世界盃亞洲區外圍賽第三圈還未曾被對手球員攻破大門。

日本今仗被中國攻門命中3次，且射入1球，主帥森保一大讚伊雲高域和國足：「伊雲高域讓每個人都發揮出最大潛力。這場比賽跟我們主場那次完全不一樣，很難踢。如果中國先入球，賽果可能不一樣，所以我想說，伊雲高域是一名很好的教練，中國隊很有潛力。」

世界盃外圍賽︱森保一賽後稱讚國足表現，更指伊雲高域令球員發揮出最大潛力。（新華社）

久保建英：我有點吃驚，國足比一般歐洲球會還快

不少日本球員賽後都表示國足這兩場比賽表現差距巨大，7：0大勝中國一役貢獻1入球2助攻的久保建英，承認比賽初段進攻難以奏效：「他們給我的印象，是比一般的歐洲球會還快，這讓我有點吃驚。若能持續有同樣發揮，我認為他們能贏不少比賽。」

世界盃外圍賽︱久保建英（右二）稱對國足速度感震驚。（新華社）

南野拓實：現在的中國隊是一支很好的球隊

上仗對國足梅開二度的南野拓實，今仗表現平平，全場只有1次起腳，且被封堵未能命中，賽後他說：「現在的中國隊是一支很好的球隊，如你所見，他們表現出色且非常強硬。」

世界盃外圍賽︱日本教頭森保一對國足主帥伊雲高域高度讚揚。（Getty Images）