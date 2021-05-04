雨季來臨｜清洗跑鞋最易忽視「鬼祟位」　一件小舊物擦出隱藏穢物

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-05-04 21:02

雨季來臨，練跑時遇上天雨，跑友緊記好好清洗跑鞋。跑鞋專家楊肇麟（阿楊）建議大家手洗，更要特別留意一個最易被忽視的仔細位置。

美國亞利桑那大學（University of Arizona）曾有研究報告指，每雙鞋子穿過兩周後，平均每隻鞋子就有42.1萬單位的細菌。

即使沒有驚人數字，跑鞋專家阿楊建議，每雙跑鞋穿著8至10次後，都應清洗，尤其香港夏季雨水頻密，練跑時每一步都踏在地上的雨水，極不衛生。

阿楊教大家清洗跑鞋步驟，洗鞋之前緊記準備一支舊牙刷，用以清洗鞋楦與中底之間的罅隙。

清洗跑鞋步驟。（01美術製圖）

除了手洗，外國也有不少清洗跑鞋的機器，例如臭氧消毒器、小型洗機鞋或專用洗鞋袋，以臭氧或藍光等為跑鞋消毒，這些機器當然為懶得手洗跑鞋的跑友省卻不少麻煩。

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