馬拉松｜中華台北女將達亞運標　訓練空窗期5跑手一度心跳停頓

台北馬拉松周日（19日）舉行，台灣女子馬拉松紀錄保持者曹純玉以2小時33分51秒完成，達到杭州亞運標準。馬拉松賽事期間，7名跑手因不適送院，其中5人更一度失去生命跡象，經急救後無生命危險。



台北馬拉松是台灣唯一獲世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松，為符合標籤認證的資格規定，主辦單位邀請12位國外頂尖好手提前到台灣，接受14天隔離檢疫，再加上7天自主健康管理，並在賽前進行多次檢驗確認安全後才出賽。

台北馬拉松遇上冷空氣來襲，狀況頻傳。（台北市政府）

馬拉松在周日清晨於台北市政府前廣場鳴槍起跑，今屆達2.8萬名參賽者參加，曹純玉克服生理期與比賽末段抽筋的不利因素，最終以2小時33分51秒完賽，摘下台灣全馬女子組后冠、總排名第4，同時達到明年杭州亞運的參賽標準（2小時35分）。

曹純玉以打破全國時間衛冕，並達到杭州亞運參賽標準。（曹純玉Facebook）

曹純玉表示今年雖然沒有打破個人最佳時間，但能順利完賽並達到亞運標準，「第一次達標，很開心」。女子組全馬總冠軍則由埃塞俄比亞女將Alemtsehay Asefa Kasegn以2小時30分44秒奪得。

台灣受到疫情影響，不少跑者都歷訓練空窗期。（台北市政府）

不過，當天遇上冷空氣來襲，馬拉松賽事狀況頻傳，據台灣傳媒報道，共有7名跑者包括6男1女因身體不適送院，其中5人還曾出現OHCA狀態（到院前心肺功能停止，Out-of-Hospital Cardiac Arrest），所幸經過急救後，皆沒有生命危險。

主辦單位表示因今年台灣受到疫情影響，跑者出現訓練空窗期，加上比賽當日清晨與上午時間溫差大，可能是OHCA急增的主因。

馬拉松以「The Day We Reborn」為口號，大概是疫情下久未作賽，有跑手開玩笑說跑完「沒有重生的感覺反而⋯⋯」。（截圖）

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