世界田聯再修訂跑鞋鞋底厚度　400米欄王：不希望觀眾覺得被欺騙

世界田聯（IAAF）公布了關於跑鞋鞋底厚度的最新規定，所有場地賽跑鞋鞋底厚度不能超過20毫米，新規將在2024年11月1日生效。



田徑界在過去幾年多次刷新路跑及田徑場地項目紀錄，厚底碳板跑鞋以及高科技跑步釘鞋曾鬧起跑界爭議，田徑場用釘鞋近年成為新戰場，最終亦令世界田聯訂下修改鞋釘長度及跑鞋回彈上限。

田徑場用釘鞋近年成為科技跑鞋新戰場。（Getty Images）

鞋底厚度不得超過20毫米

世界田聯近日再修改跑鞋鞋底厚度的最新規定，所有跑鞋鞋底厚度由現時的20-25毫米，修改為不得超過20毫米，並將在2024年正式生效。據《路透社》報道，賽後會有更嚴謹跑鞋檢查，監督運動員所穿的跑鞋是否符合規定。

世界田聯表示製造商「有足夠的時間對產品調整」，該組織指出正探索方案保證競賽公平並創新。

禾賀今夏把400米男子跨欄世界紀錄推前了0.76秒。（Getty Images）

我不希望觀眾會覺得自己被欺騙。 禾賀

挪威跨欄選手禾賀（Karsten Warholm）在今夏東京奧運以破世界紀錄的45.94秒衝線，勇奪男子400米欄的金牌。禾賀把世界紀錄推前了0.76秒，絕對是巨大的差距，這名「欄王」不諱言，跑鞋技術其實正在損害運動員的信譽，「我不希望觀眾會覺得自己被欺騙了，我希望作為運動員是有可信度在的。」

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而在今年7月，退役世界百米飛人保特（Usain Bolt）亦曾對跑鞋新技術發言，指出如果跑手在奧運借助高科技跑鞋打破世界紀錄，「有點不公、可笑」。牙買加「閃電」保特退役後，仍然保持男子100米和200米世績，早前揚言新一代跑手未足以威脅其時間。

退役世界百米飛人保特認為跑鞋新技術對選手不公平。（Getty Images）

至於34歲牙買加女飛人費莎在今年穿上新跑鞋，造出10.63秒刷新全國女子100米紀錄，在賽後再引起跑鞋技術爭議，她曾表示：「你把我的釘鞋給其他人穿，看看她們是否跑得跟我一樣快。」

世界田聯還公布，無論現在還是將來，跑鞋都不得使用任何嵌入式「傳感或智能」技術，並將於2022年1月1日生效。

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