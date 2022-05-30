跑步｜黃浩聰「跑無盡」5日經歷日曬雨淋　完成500公里環香港挑戰

香港越野跑手黃浩聰在5月25日至29日，以5日完成「跑無盡」香港站500公里環港挑戰，並藉此機會為本港青少年越野跑培訓籌款。



在過去的5天挑戰中，黃浩聰以香港國際機場為起點，途經大嶼山、青衣、荃灣、元朗、上水、沙田、西貢、西灣河、山頂，最終以上環孫中山紀念公園作為挑戰終點。他經歷日曬雨淋的天氣，全程跑了535公里，合共13765米攀升。

+ 1

為進一步探索可持續的跑步方式，該系列挑戰以自我補給的方式進行，不會預先準備食物及休息點；全程以公眾浴室、體育館等設施進行梳洗，再尋找安全的地方休息調整，盡可能不在跑過的山路留下痕跡。

跑步｜黃浩聰環香港連跑5天 日出而跑晚上露宿 全程攀升8300米

完成本次環港挑戰後，黃浩聰將進行一系列備戰訓練，為今年7至8月代表香港出戰「VAL D’ARAN by UTMB」及「UTMB Mont-Blanc」兩項國際賽事而作準備。與此同時，黃浩聰亦計畫以其他地方作為挑戰賽的第二站，將「跑無盡」的探索精神帶到世界不同角落。

黃浩聰「跑無盡」香港站路線回顧：

5月25日：（長100公里/攀升2100米）：機場一號客運大樓–昂坪–大澳–水口–貝澳–梅窩–青馬收費站



5月26日：（長103公里/攀升1000米）：青衣運動場–荃灣路德圍–屯門碼頭–流浮山–元朗千色廣場–北區運動場



5月27日：（長97公里/攀升1500米）：北區運動場–皇后山–鹿頸–大美督–沙田海鮮舫–馬鞍山運動場



5月28日：（長110公里/攀升1600米）：馬鞍山運動場–海下、東壩–西貢碼頭–鯉魚門市政大廈



5月29日：（長90公里/攀升2100米）：西灣河渡輪碼頭–石澳–赤柱–南朗山熟食市場–山頂廣場–孫中山紀念公園



自今年初以破紀錄姿態完成香港四徑超級挑戰賽後，黃浩聰便一直思考如何以更持續的方式將越野跑運動推廣及傳承下去，為本港培養跑屆新人。經過4個月的計劃，他推出「跑無盡」挑戰計畫，並於5月25至29日進行香港站的挑戰。

關於計畫初衷，黃浩聰表示：「藉著『跑無盡』挑戰，我希望可以為一群熱愛跑步的青少年籌集資金，為其提供專業訓練及裝備贊助，在幫助他們追尋越野跑夢想的同時，亦激勵他們在人生道路上永不停止探索。香港環跑為本次挑戰系列的首站，我將繼續在世界各地展開『跑無盡』挑戰旅程，目標於兩年内贊助到400名青少年參與跑步訓練。」