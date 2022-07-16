跑鞋2022｜adidas ADIOS PRO 3實測　優劣分明的親民版高階跑鞋

ADIZERO ADIOS PRO 3作為adidas旗下頂級跑鞋，難免跟同類對手Nike Air Zoom Alphafly NEXT%直接對壘。

經過三次實測，我會將PRO 3定位為「親民版高階鞋」——穩陣之中帶推進力、推進得來亦易控制，其中一課飛鵝山斜路訓練，落斜時明顯感受到PRO 3的回彈力與跑者配合，不至「推到失控」。不過，跑鞋優點鮮明，缺點同樣明顯，PRO系列未來要繼續升級，必先改善鞋面包覆力。

【註：記者訪問整理資料後，以第一身撰寫跑者試後感】



測試方法：

1.運動場：600米x 4（配速4:05）、4K（配速4:20）、1K x 4（配速4:05）

2.斧山道至飛鵝山來回：14K（上山配速6:00至8:00，落山配速3:30至5:00）

3.石屎平路：10K（配速5:30，後加速至4:15）

adidas ADIZERO ADIOS PRO 3實測。（李思詠攝）

試後感

鞋面特點：

1.布料略硬，不夠貼腳；但勝在透氣不儲水

2.左腳尾趾感覺夾腳

3.鞋舌高質，薄身不刮腳



一穿上腳的即時觸感是舒服、有彈性，但舒服的感覺很快就因為鞋面物料及鞋楦闊度而扣分。來到第3代，品牌為這對高階賽鞋設計了全新輕量鞋面，但布料質地感覺有點像帆布，略嫌僵硬，不夠柔軟，導致鞋面未能因應跑手腳形而柔韌地包實腳掌。

布料感覺似帆布

更甚的是，綁好鞋帶後不久，跑鞋開始「夾腳」，左腳尾趾對下的骨頭被夾得紅腫疼痛，三次實測都有同樣情況，即使調校鞋帶都未見改善。

鞋舌則值得一讚，物料薄身不刮腳，跑步時不會擺動，牢牢貼住腳背，十分舒適。

透氣度方面，作為任何天氣都大汗得令跑鞋「儲水」的跑者，PRO 3的透氣度媲美同品牌的TAKUMI SEN 8，跑動時腳掌明顯感到空氣流動，出汗也沒「儲水」，洗鞋後亦非常快乾。

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PRO 3鞋面物料略嫌僵硬，但透氣不儲水。（李思詠攝）

中底特點：

1.結構較闊及物料實淨，感覺四平八穩

2.推進力較易控制，配合跑手速度及體力水平

3.適合石屎路多於運動場



着重回彈的厚底跑鞋都有一個共同特質，就是著上腳後站不穩，步行或慢跑時總覺雙腳擺來擺去。PRO 3中底後踭高39.5毫米、前掌高33毫米，但穿起來感覺踩得實地面，我會形容為四平八穩，尤其對比NEXT%就更明顯。

PRO 3中底以LightstrikePRO泡膠製作，本身比Nike的ZoomX泡棉穩固，而且PRO 3中底前掌位置闊度比鞋楦還要寬闊，相信這個結構有助提升跑鞋穩定度。

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PRO 3中底四平八穩，而且推進表現能配合跑手水平，較易控制。（李思詠攝）

推進表現比NEXT%容易駕馭

至於厚底高階賽鞋的最大賣點——力量回饋（Responsiveness），PRO 3的碳纖維裝置ENERGYRODS 2.0並非一整塊板，而是五根碳纖維柱，並由上一代分開的五根柱合併為整體結構，「踩落去彈上嚟」的感覺十分明顯。要跟NEXT%比較的話，由於PRO 3中底物料相對實淨，吸震再回彈的幅度難免稍遜於中底腍身並採用全掌碳纖維板的NEXT%。

必須說明的是，不能單以回彈幅度作為跑鞋優劣的指標。NEXT%的推進力的確更強，跑手加速時，跑鞋更「推」，具體一點形容是「要同跑鞋鬥快」；相反PRO 3在這方面較為平衡，不會推到失控，「你畀幾多對鞋，對鞋畀番幾多你」。

飛鵝山落斜仍能穩定地保持高速

最能感受到這一點是飛鵝山的訓練課節，從飛鵝山返回斧山道運動場，落山配速最快為3:30，而且衝力很大，明顯感到PRO 3卸走衝力，足踝和膝關節以及四頭肌沒有不適，而且跑鞋的回彈與推進有助穩定地保持高速，落腳時腳掌也沒過度外翻，整體都在控制範圍內。後來再有一課海濱長廊10K，從5:30一路加速到4:15，跑鞋同樣表現出「你畀佢就去，你收佢就收」的特點。

但在運動場泰坦地，PRO 3的力量回饋明顯減弱。跑了4隻600米、1隻4K Tempo及4隻1K，不太感受到中底的回彈力，相信與較柔軟的跑道質地有關，PRO 3顯然更適合跑石屎路。

【Photo Gallery：按圖了解adidas ADIZERO ADIOS PRO 3細節】

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總結

1. 配合跑手速度而回饋相應的推進力，感覺更親民

2. 適合配速跑及半、全馬，間歇跑宜穿TAKUMI SEN

3. 5分滿分，總評分4.5



新一代跑鞋着重回彈與推進，代價是更要靠小腿肌力駕馭跑鞋。我定位PRO 3為「親民版高階鞋」。力量回饋一環，推進速度的確略遜於Nike的NEXT%，但推進更快亦意味着，有機會超出控制範圍而更快「爆偈」，PRO 3在這方面拿捏得較為平衡，配合跑手速度而回饋相應的推進力，既有助發揮高速，又不致「推到失控」。

小腿肌肉未見特別疲勞

經過運動場快跑、上落斜及石屎平路的三次實測後，小腿肌肉沒有特別痠軟不適，這正正說明PRO 3容易控制的親民特質，而且中底四平八穩，減低跑手快跑時用錯力的機會。

值得一提的是，PRO 3外底繼續使用adidas慣用的Continental橡膠，跑過運動場的乾地與濕地、乾爽的石屎平路、飛鵝山上落斜、入彎、甚至小量濕石，咬地力依然無敵，絲毫沒有「跣腳」。

未必適合短途衝速度

總結Pro 3用途，考慮其推進能力、穩定性及與跑手的配合程度，輕鬆跑、中至快的配速跑、半馬及全馬，PRO 3必然有用武之地，但諸如400米間歇跑及10公里以下的比賽，相對穩重實淨的PRO 3就未必適合，始終衝速度最需要的不是穩定，同品牌的TAKUMI SEN 8是更佳選擇。

我給予PRO 3總評分4.5（5為滿分），扣分位是鞋面物料，我會用rigid一詞形容，物料實在不夠柔韌彈性，無法捉實雙腳，前端位置的鞋帶孔似乎有特別設計，但仍未能補強，未來要繼續為跑鞋升級，包覆度是必須改善的一環。

跑手資料

跑齡：7年（路）、5年（山）

PB：39分內（10公里）、3小時19分（全馬）

adidas ADIZERO ADIOS PRO 3各項評分。

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