越野跑｜曾小強出書分享20年練跑心得　「我行過唔少冤枉路」

越野跑手曾小強跑步20年，贏過很多山賽冠軍，又多次受傷，在訓練及比賽的路上行過不少冤枉路，他決定自資出書，分享過往的訓練心得，既趁機回顧跑山生涯點滴，也希望幫到其他越野跑愛好者。他明言出書沒有想過賺錢，只希望一圓自己的夢，並承諾將盈餘的一半捐贈給環保團體。



曾小強的新書名為《有種信念，叫越野跑》，全書超過200頁。在書中，他先介紹自己的跑山經歷，接着結合過往經驗及運動科學，分享練跑計劃，由跑步動作講到營養計劃。

曾小強自資出版越野跑書《有種信念，叫越野跑》。（顏銘輝攝）

拿住新鮮出爐的著作接受訪問，曾小強露出滿足的笑容，他說：「擁有一本自己的書，是我人生一個目標，講下自己故事及訓練。近幾年慢下來，有時間去做這件事。」關於跑山，曾小強主持過不知多少個講座或工作坊，但每次內容零碎散亂，這次他終於可以透過一本書，有系列地整理所有訓練及比賽心得。

正職救護，工餘跑山，曾小強笑言寫書比跑比賽還要困難，他說：「某程度上是，跑山是我做一件喜歡又熟悉、擅長的事，寫書不是我擅長的，比較吃力，但吃力之外，當中都有樂趣，讓我有機會回顧過去的記錄及故事。我回看一次以前比賽的號碼布，我很喜歡儲號碼布，由我第一場比賽儲到現在，所以有一大疊，都幾臭的，但幾正，有很多故事在入面。」

曾小強練跑20年，坦言初期訓練時行了很多冤枉路。（資料圖片/林若勤攝）

曾小強在內地出世，17歲隨家人來港定居，讀完書後投考消防處救護員。他在25歲開始接觸跑步，參加渣打馬拉松，跑到體力不繼，頻頻抽筋，更餓到拾起地上的蕉皮，看看有沒有果肉充飢，艱苦地捱到終點。自此，曾小強決心練跑，3年後初見成績，他在2005年首次參加越野賽便奪得冠軍，並愛上在寧靜的山林中跑步。

在跑山路上，有起有跌，他贏過樂施毅行者冠軍，更加穩定地在環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）跑入前20名，但他亦試過在UTMB受傷，退出比賽，心情低落，一度打算放棄越野跑。他說：「以前上過有個港台節目叫《有種信念，叫跑》，跑步的確是一種信念。跑步又好似人生，有高山有低谷，當中你怎樣去面對、解讀你的人生，都需要一種信念去支持。」故此，他將新書命名為《有種信念，叫越野跑》。

曾小強認為跑步就像人生，有起有跌，也要靠信念支持。（資料圖片）

在9個月的寫書路上，曾小強也試過健筆如飛，靈感如潮湧，寫到半夜也不願停，透過寫作重溫過去的美好，但亦經常「腦閉塞」寫不出東西來。他分享：「當你坐得耐，想得多東西，個腦會突然『實咗』，組織不起來，我就會出去跑步。跑步的時候，靈感就會出來，跑步是我寫書的秘密武器，令我有更多靈感去寫，所以跑步真是不得了！」

曾小強希望書中內容可以幫到越野跑愛好者，他嘆：「我行過不少冤枉路！我以前會做很多訓練，練到個人很多傷患又很累，無法提升成績。」他之後去讀書，跟隨外國教練訓練，了解更多運動知識，他說：「當你明白箇中道理後，就可以安排自己的訓練，重質不重量，訓練量減少，但會更有成效。」

曾小強表示寫書寫到「腦閉塞」時，會出去跑步，便有靈感。（顏銘輝攝）

為了寫作的自由度，可以慢工出細貨，又不會被編輯催稿，曾小強決定放棄與出版社合作，自資出版。他說：「（要不要花很多錢？）都有一定成本，不會打算賺到錢，純粹想做到一個目標，講自己的故事，分享自己的訓練。」

他承諾將賣書的盈餘捐一半給「綠惜地球」，因為他很欣賞這個環保團體在塑膠、植樹及山徑保育等工作。他說：「通過越野跑，改變了我的人生，亦知道大自然對我們很重要。」曾小強的新書現已在網上公開訂購，他本周六還會出席簽名會。