跑鞋2022｜METASPEED Sky+實測　穩定度大增源於看不見的改變

ASICS於年多前正式加入碳板鞋大戰，首個全掌碳板鞋系列「METASPEED」問世，細分為大步幅跑手而設的Sky，及高步頻跑手的Edge。高回彈中底加上匙羮狀碳板，進攻去年東京奧運等大賽。

一年過去，ASICS推出最新版本，名號僅多了一個「+」。METASPEED Sky+除了顏色從「搶眼橙」變成「平實綠」，設計上看來是小改變，已令這雙最高階競技鞋，變得較為平易近人。



ASICS METASPEED Sky+（何偉畧攝）

ASICS METASPEED Sky+

中底高度（鞋跟 / 前掌）：34/29毫米

中底：FF blast turbo

外底：ASICSGRIP 橡膠

重量：204克

目標用家：高階跑者／半馬／全馬／競賽

官方定價：$1690

相比第一代的橙色，新作用色較平實。（何偉畧攝）

簡介

ASICS 以METASPEED 系列加入碳板鞋之戰，考慮跑手的跑步特性而設計兩款跑鞋。雖然東奧全馬賽道上，使用跑手未算多，但男子組全馬前十也有「兩對」，而且三鐵男、女子金牌得主都穿上這對橙紅戰靴。

新作（左）的鞋頭上翹較舊作（右）更明顯，有利中震及前震著地的跑手過步，跑步效益更明顯（何偉畧攝）

新版名字未稱為二代，而是放上「+」號。對比兩代，外型的確近乎相同。中底掌跟差幾乎一樣，但新款的Sky+鞋尖上翹更多。中底的超回彈物料增量4%，長跑時提供更出色反饋。而碳板較前作扁平，在中底內部位置較前作貼近腳掌。中底兩側中央的紋理未如前作密集。此外，鞋楦物料Motion Wrap經過改良，彈性較前作強，更容易隨着跑手的腳掌活動，提供包覆。

測試路段：

1.荃灣海濱出發，沿青山公路往深井方向跑，至停車場折返。路面平整，深井村至停車場約有250米的斜路。（7公里，步速：6分30）

2.荃灣海濱出發，沿海旁往海濱花園，折返後深井方向跑，至汀蘭居折返回到荃灣海濱。大部分平路。（7公里，步速：6分，最快衝刺至約5分）



新作（左）中底圓紋洞較舊作（右）闊大。（何偉畧攝）

試後感

筆者去年有機會測試METASPEED Sky，初嘗碳板鞋敏銳回彈的加速感，同時領教到碳板鞋如何考驗跑者的能耐。碳板鞋推着跑者向前加速，愈跑愈快，對肌力考驗極大。

猶記得當時初穿上，一時不習慣這種頗為軟身的中底，要提醒自己「企穩」。而跑的每一步，都感覺到碳板明顯彈上，推動向前，甚至感覺腳底被敲擊。

橡膠外底坑紋淺，圓型孔較前作擴大，覆蓋範圍減少，中掌中央部挖空。（何偉畧攝）

今回特意拿出前作與新作，穿上來稍作對比，印象深刻在於穩定。前作著地相當軟，腳掌如被向下「吸」，於是感覺不安定。今作中底保持軟熟，但觸感平穩得多。跑在路上，安定感更明顯。

試跑路段絕大部分是平整的行人路，也有一條平滑的單車徑。最初保持「六分半披」均速，先為自己及跑鞋熱身，慢慢加速。對待碳板鞋，要小心奕奕，先踩穩，再加速。對於碳板鞋，六分披發揮不了實力，但穿起此鞋熱身慢跑，著地時腳底沒有「吸腳」感覺，毋須刻意著力於穩定腳步，可以放鬆來跑。

Sky+（左）微調中底，跟舊作Sky（右）的著地觸感，變化頗大。（何偉畧攝）

身體熱，可以加速。加速提步，反應來得頗快，不知不覺步速提升至近5分半。前作的碳板在下斜加速時，直有被碳板敲腳之感，今回在上落斜路段加速，沒有這感覺。碳板相當硬，中底屈曲程度較低，弧度調整後變得較平，後跟彈向前的效果減弱，好處是讓跑手較易控制，不會被過度推向前走，保持在長距離跑步穩定加速。換來的是加速反應雖順暢，但不如前作敏銳。

值得一提是今作鞋楦較上作具彈性，輕身之餘容許腳掌和腳趾在鞋籠內靈活伸展，同時不會感到空蕩，趾尖有感被鞋楦「頂住」。但鞋領對足踝保護不算充足，走在急斜或突然轉彎，稍微感到足踝離開了鞋跟。此鞋始終供高階跑者使用，對跑者能力有相當要求。

鞋領縫上內裡，連同腳跟穩定設計，跟前作大致相同。（何偉畧攝）

總結

METASPEED Sky+看來只有數處小改變，穿上去難然是否大改善，筆者認為它更像名號相似，特性大變的另一系列跑鞋。相較於Sky，Sky+易控制而平穩，為大步幅的跑手應付半馬、全馬而設，穩定保持高速。鞋款亦較有利中前掌著地的跑手發揮，踏地後隨鞋尖弧度帶向前方，提出下一步。跑手有意「升呢」一試碳板鞋，這一雙是踏進高回彈領域的好選擇。

（01美術製圖）