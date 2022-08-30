東京馬拉松報名須知　留意一個月健康申報期橫跨賽事前後

香港跑步賽事因疫情升溫而受影響，但香港跑友熱切期待的賽事之一，東京馬拉松，來年再次接受世界各地跑手報名參賽。

東馬一般報名程序已於昨日（29日）開始，大會為求保障跑手健康，增加一系列防疫措施。看清楚關鍵日期及有關程序，準備 「大抽獎」！



一般報名時段：2022年8月29日—9月9 日

報名結果公布日：2022年10月4日

監察健康時段開始：2023年2月19日

領取跑手包時段：2023年3月2日—3月4日

賽事日：2023年3月5日

監察健康時段完結：2023年3月19日



1.東京馬拉松2023舉行時間與名額？

2023年賽事訂於明年3月5日（星期日）舉行，設有全馬及10.7公里賽，當中全馬限時7小時，名額3.75萬，回到2019年賽事的規模。

「跑神」傑祖基本年3月勝出東京馬拉松，雖然有2萬人參加，但全為居於日本的跑者。（網上圖片）

2.一般報名的詳情？

東馬網頁已於昨天開始接受一般報名，讓全世界跑友一齊「抽獎」。報名將於日本時間9月9 日下午5時完結，10月4日公布結果。參加者登入報名網頁，需要閱讀多個注意事項，包括防疫須知、個人資料使用方針，填妥後會收到一封電郵，內附報名連結。

報名表跟以往近乎相同，注意打開連結後須於一小時內完成。報名要求填上護照號碼，以供領取跑手包。受疫情所累，大部分跑友近期都未有外遊，謹記查清楚護照是否接近到期，甚至已經過期。

東馬官網的英文版以紅色「警示」提醒海外跑手，報名前要注意的事項。（東京馬拉松官網截圖）

3.何時公布結果?

10月4日，中籤者隨後會收到付款電郵，可使用信用卡付款。海外跑手參加全馬，報名費為25300日圓。

4.東京馬拉松有何防疫要求？

據大會報名網頁，建議跑手接種3劑疫苗，並須從明年2月19日起上報健康狀况。大會要求跑手下載一個指定健康管理手機程式，每天報告體溫及健康，並會發出電郵，提醒跑手上載資料。

大會將於賽前3天派發跑手包，跑手將安排在指定時段領取，並須事先登記。領取時同樣要檢查體溫，並須檢查上述應用程式的資料。

跑手正在參賽，當然不用戴口罩，但進入醫務帳篷或上廁所，以及衝線之後，都要戴上口罩。而完賽後直至3月19日，仍須在手機應用程式上報健康狀况。

東馬官網亦特別提示海外跑手，報名前宜先考慮所在地與日本的出入境限制，應盡可能留意政策會否因應疫情而有所變化，