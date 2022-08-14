跑鞋2022｜Supernova 2實測　升級保護初階跑手目標完成處子戰

減肥健身、追逐分秒、刷新PB，跑步枯燥而講求累積，總要一個理由。初學跑步的朋友，一直輕鬆上路的跑友，跑季就快到，有意參加10K比賽小試牛刀嗎？

初嘗比賽，難免意料之外，首要目標是安全完成。一雙為跑步新人設計的跑鞋，保護性能是重點。新近上市的adidas Supernova 2 ，鞋舌和鞋領大幅加強厚度，如同看見拳套，保護方面「落重料」，正是為了讓初哥安心上路。



adidas Supernova 2

中底高度（鞋跟 / 前掌）：25/16毫米

中底：Boost（後跟）+Bounce（前掌）

外底：TPU塑料

重量：275克

目標用家：初學者／日常跑步／輕鬆跑

adidas Supernova 2（何偉畧攝）

adidas Supernova 2簡介：

品牌在去年推出初代Supernova，設計規格在近年的跑鞋之中屬「大眾向」。一般人為了減肥、健身，跑者日常輕鬆跑，以至例課後恢復跑，都適用。兩種物料混合中底提供出色的緩震性能，其中後跟的Boost物料帶來出色回彈。一年之後，二代問世，大方向不變，都是為初學跑步人士而設。細節進一步提供保護，品牌宣傳亦為鞋款定下稍微進取的目標：備戰首場10公里。

對比初代Supernova，二代的變化最明顯位置在鞋楦及鞋舌。彈性網布鞋楦，大小不同的透氣孔分佈在不同位置，鞋舌、鞋領縫上合成物料，連同腳跟固定部分都相當厚，旨在跑步時牢牢固定足踝。後跟Boost物料設計，今回較上代增加26%，冀提升回彈力。雖然外表上較初代厚實，但官方公布的重量卻為275克，較上一代輕了不少。

鞋舌與鞋領的襯邊厚得誇張，柔軟平滑，驟眼看想起拳套。（何偉畧攝）

測試路段：荃灣海濱>機場核心計劃展覽中心停車場（4km，來回共8km）x2



荃灣海濱出發，沿青山公路往深井方向跑，至停車場折返。路面平整，深井村至停車場約有250米的斜路。



筆者在近月皮膚狀况未算理想，時常因為痕癢和損傷而停操。身高1米83，體重徘徊190磅水平，步頭甚重，還有看得見的肚腩。肌力不足，容易疲累，跑姿便會難以保持。這些時候更不能急，否則容易受傷。

透氣網布按位置，密度有分別，通爽效能極佳。（何偉畧攝）

試後感

最初拿起跑鞋已有沉重感，首次穿上後步行一小段，感覺相當安心，因為鞋身頗重，心想「唔慌快得去邊」。著意感受又厚又闊的後跟中底，未有過軟如「踩屎」，而且感覺穩定，沒有左搖右擺。

試跑路段絕大部分是平整的行人路，首次步速在每分鐘7公里左右。保持均速輕鬆跑，每一步都踏踏實實。最令筆者深刻的是著地感，觸地時後跟感覺頗硬，回彈感覺微弱，幸而緩震性能出色。提醒自己放輕步伐，減少著地時間，緩震性能便見明顯，幾乎感覺不到後跟著地時帶來的震動。而加厚的鞋領和鞋舌，的確有助固定足踝。轉彎及上、落斜時速度突變，腳掌在鞋楦內毫無走位，沒有屈腳。

後跟BOOST泡棉厚而寬，包圍後半鞋楦。（何偉畧攝）

第二次跑在差不多的路段，嘗試較第一課稍快的步速，以「6分半披」前進，感受跑鞋在加速方面的表現，以及外底的抓地與防滑性能。

跑鞋後跟硬朗感稍微減低，但以後跟著地，上斜加速仍覺些微「黏腳」，著地時輕微感覺腳底向下沉。及後筆者改以中前掌着地，稍微把身軀傾前，中底Bounce物料的回彈力加上中底上翹設計，有助帶動向前，鼓勵踏出下一步。深井村過後有一小段較為平滑的磚地，經過該路段時加快速度，抓地感覺良好。

橡膠外底鏤空中央部，可見中底泡棉。（何偉畧攝）

品牌把此系列定位在初學者或比賽初哥用，設計上確實在安全和穩定方面落足工夫。感覺如拳套的鞋舌及鞋領設計，腳感穩重，觸感卻柔軟。此外，筆者兩課試跑在盛夏的黃昏，氣溫約為攝氏30度，但腳掌不感焗促，既因為闊前掌設計，也因為前掌不同密度透氣網布，發揮作用，大熱天下仍保持通爽。

一雙安全穩陣的跑鞋，保護初嘗跑步人士的雙足，又可一對鞋走天涯，行得舒適，又足以應付日常跑步。無論用於減肥健身，還是準備人生首次長跑比賽，都足以應付。