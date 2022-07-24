跑鞋2022｜NB SuperComp Trainer詳測　超厚底彈力足最合中程訓練

經過各廠商「努力」，碳板跑鞋漸漸成為主流。高階跑手為了衝擊PB，選擇厚底而回彈力出色的頂尖鞋款。New Balance近期推出的碳板鞋，可謂「超越限制」。

近日上市的FuelCell SuperComp Trainer，鞋跟厚度相當誇張，超越國際田聯的限制。廠商推介跑鞋設計，提供極大推送力。今回請來「Sub3」跑手K以6次實測，詳細評價。



FuelCell SuperComp Trainer

中底高度（鞋跟 / 前掌）：47/39毫米

重量：289克（男裝US 9號）

NB SuperComp Trainer（何偉畧攝）

簡介：SuperComp Trainer鞋跟達47毫米，較國際田聯限制高7毫米。廠商介紹時強調此鞋既適合日常長跑訓練，亦適合應付其他運動，例如街頭健身、運動舞蹈等。

跑鞋使用品牌中最強回彈泡綿，構造極厚中底，加上拱形碳板，提供回彈效應。今回測試的跑手K，具備精英級能力，在渣打馬拉松多次跑出3小時內成績。

跑手K參與工作坊前試跑。（葉詩敏攝）

測試1：運動場 10K輕鬆跑 > （800米快 + 400米慢）x6 > 2K輕鬆跑



穿上鞋子，與一貫尖端碳板鞋比較，厚度感覺更明顯，看上去比較厚的鞋底，穿上後則較柔軟，鞋面、鞋舌、鞋跟等在穿上後比想像中舒適，鞋帶綁緊後鞋形看不到明顯分別。

第一課在運動場先做10公里輕鬆跑，以不同步速或步頻測試。整體而言，一如尖端碳板鞋在觸地後提腿時，感到有如彈弓協助，十分省力。K由每公里7分鐘緩緩加速至5分30秒，速度愈高，回饋的彈力愈大，接近預期。步速快於6分鐘的話，跑鞋的回饋感覺加強，協助跑手慢慢加快，慢於6分鐘則明顯沒有這種感覺。

至於以同一步速、不同步頻，由每分鐘170步慢慢加到180步。步頻較低時，感覺跑鞋的推送效果較明顯，有助提腿及展步。K自言習慣以中後掌或腳跟著地，明顯感覺碳板在腳跟著地後有第一道彈力向前，滾動到前掌着地又有另一道彈力向上。這樣對提腿都下一步頗有幫助，但宜調整過步時身體需要前傾，加強向前。

中底厚度相當誇張。（何偉畧攝）

10公里輕鬆跑後，K即時連續再以5公里比賽速度跑6組800米，每組之間以400米輕鬆跑過渡，每組總時間不超過6分30秒。K慣常穿著不同品牌的碳板鞋，這一對「超厚底鞋」讓他感受到強勁加速力。

他憶起慣常穿着的NIKE NEXT%系列或ASICS Metaspeed系列，認為這對鞋的彈力來得更快。此外，回彈的觸感可算輕巧，隨着跑手的速度變化而來，並非硬梆梆而單調的推進效果。整體而言，鞋對於小腿要求高，完成6組，兩腳小腿已有輕微痠軟。幸而，完成整課共約18K的訓練，休息一夜後痛楚已全消。

中底泡綿佔據前掌，防滑配置在中底坑紋及後掌兩側。（何偉畧攝）

測試2：運動場 3K輕鬆跑 > （2K快 + 5分鐘休息）x4 + 2K輕鬆跑



測試3：運動場 5K快跑



之後兩課，一課是早上於運動場以10公里比賽速跑4組2公里，加5分鐘休息，翌日早上再於運動場以最快速度快跑5公里。K的感覺是如果起步時控制加速力，並在過程中能夠保持高速，跑鞋的特性有助跑手節省體力，足夠在最後一組或最後一段爆發。

碳纖板置於兩層中底泡綿之間，看得見，摸得到。（何偉畧攝）

測試4：來回斧山道運動場及獅子亭 共10K，高低差約300米



第四課是清晨來回斧山道運動場至獅子亭，總距離接近10公里，上升下降各300米。K平時在渣馬前常以斧山道運動場到慈雲閣一段，模擬3號幹線由長沙灣橋面上昂船洲大橋頂。今回加長距離到獅子亭，看看不同速度及斜度下，跑鞋的回饋反應。

前段斧山道加蒲崗村道到協和書院，大概以不慢於5分鐘步速上斜，感覺跟過去穿參賽用的碳板鞋反應差不多，但當提腿落腳時嘗試多用前掌，其反應比平時更佳，更輕鬆給予上升的動力。

相反，由獅子亭返回斧山道運動場，落斜時跑鞋的回饋特性表露無遺，甚至是「恐怖」。基本上只要在獅子亭加速起步，整個人就似停不下來，就算刻意控制亦不能一下子減速。轉向則輕鬆，可以輕鬆避開晨運客。但落斜時，前腳掌稍為欠穩，顯出包覆方面稍為不足。前掌在鞋籠內不斷與鞋墊摩擦，或踢到鞋尖，鞋掌擺動感覺明顯，有點顛簸。

品牌的Energy Arc技術，孤拱形碳纖板加上特製空間，有助能量儲存及回饋。（何偉畧攝）

測試5：運動場 4K輕鬆跑 ＞ （100米衝+100米慢跑）x10 > 2K輕鬆跑



第五課，K在早上於運動場跑「100米衝刺+100緩步跑」，合共10組，同樣感到實在的彈力，但更需要配合向前的動作，並加快步頻，把彈力從向上轉為向前。

鞋款超出國際田聯規格，定位在日常用訓練鞋，品牌的推廣活動不限於跑班，也有運動舞蹈、飛躍道體驗班等。（New Balance提供）

測試6：環九龍城區跑 16K



最後的測試是K喜歡的社區跑，以均速走過香港不同的地方，嘗試各種路況，樓梯小路、石屎階磚，加速減速，一應俱全。K 選擇大概環繞九龍城區邊界一圈（不包括前機場）的路線，約16公里，以約5分30秒步速前進。相比一貫尖端的碳板鞋，在三個方面有明顯的優勢。

首先，以前腳掌上樓梯，跑鞋給予的回饋令上樓梯更輕鬆省力。其次，連續的輕微上下坡路段，如在衛理道，跑鞋在微上坡的路段能協助保持速度，上到坡頂後可以協助變速，微下坡時亦可輕輕加速，感覺喜出望外。第三，連續跑的時間愈長，協助加速的表現愈好，如在金巴倫道或宋皇臺道，K保持平時5分30秒的輕鬆跑，在心率相若下，不知不覺加速至5分15秒左右。

整體而言，跑鞋在加速方面相當暢順，尤其從慢跑開始加速，氮氣中底連同碳板，提供舒適跑感及出色的推送力。

品牌安排跑步教練設定不同訓練，讓跑手體驗跑鞋的特質。（New Balance提供）

總結

K認為此鞋支撐充足，測試時沒有出現屈腳的問題。一如其他碳板鞋，它亦會推動跑手愈跑愈快。中短程、中高速的節奏跑，以至中短程（5至10公里）的跑步，當然沒問題。如果跑半馬，高階跑手宜有足夠訓練才使用。如K在第一課總共跑了約18K，臨近完結時小腿已有痠軟感覺，估計再跑有可能抽筋。

另須注意鞋的防滑性能一般，在較滑地面上着地時，咬地的感覺較其他尖端碳板鞋稍弱。