香港公園體育館室內緩跑徑實測｜港島唯一之選　有項設施超緩慢

香港天氣濕熱多雨，如果想舒舒服服跑步的話，可到康文署體育館的室內緩跑徑，費用全免，在冷氣下跑步。目前，康文署只有6間體育館設室內緩跑徑，究竟哪一間最好跑又最方便？等記者為大家逐一實測。這次測試的是香港公園體育館。



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香港公園體育館設有室內緩跑徑，康文署官網指緩跑徑長約162米。（顏銘輝攝）

香港公園體育館是港島唯一一間擁有室內緩跑徑的康文署體育館。體育館在1991年3月17日啟用，樓高3層，地下有更衣室及健身室，1樓是羽毛球場的主場館，至於2樓則是室內緩跑徑。

香港公園體育館門口位於地下，至於室內緩跑徑就在2樓。（顏銘輝攝）

香港公園體育館基本資料：

地址：中環紅棉路29號（毗鄰山頂纜車總站）

電話：2521 5072

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

室內緩跑徑長度：162米



記者實測，香港公園體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

香港公園體育館緩跑徑跑後感：

如各間體育館一樣，緩跑徑位於主場館樓上，繞住8個羽毛球場跑。緩跑徑最窄的位置可以讓兩個人並排而跑，但地面上沒有劃分兩條跑道。地面有貼有指示箭咀，標示跑步方向、50米、100米及150米的距離。跑道四方四角，沒什麼特別設計，彎位都轉得幾急。

香港公園體育館2樓的室內緩跑徑。（顏銘輝攝）

向主場館的一邊，緩跑徑設有玻璃圍欄，感覺與樓下距離很近，跑步時望望下面的人打波也不錯，但如果帶小朋友去的話，就要好好看管，別讓他爬欄。緩跑徑另一邊則是四堵牆，完全看不到外面的風景，無景可言，幸好緩跑徑樓底高，非常光猛，跑起來也不覺得壓迫感。

+ 5

香港公園體育館配套設施評價：

（1）熱身區域：

緩跑徑旁幾乎不設熱身的空間，近門口兩側雖然較寬闊，但都容納不到太多人。如果想熱身的話，建議在緩跑徑門外的大堂，那裏空間較大，還擺了一部充電單車，可以讓大家一邊做運動，一邊為電話叉電。

如果需要熱身及休息的話，到門外的大堂會更佳。（顏銘輝攝）

（2）休息區域：

緩跑徑旁擺了一些不實用的假花裝飾，其中有些花槽旁可以當凳坐。其實搬走那些裝飾，清空空間讓人熱身，或者放置長凳讓人休息，感覺會更好。如果跑步時想坐下來歇息，還是到門外大堂較佳。

在緩跑徑旁，這些假花裝飾坐不到很多人，也霸佔了熱身的空間。（顏銘輝攝）

（3）更衣及儲物設施：

記者測試每間體育館時，很關注更衣及儲物的方便程度。一入香港公園體育館門口，先可以在旁邊的顧客服務台填表，借用2樓緩跑徑的儲物櫃，之後到地下的更衣室換衫，接着上2樓的緩跑徑，把物品放入儲物櫃。

+ 1

先說好處，跑友在兩層樓就能夠完成更衣儲物程序，而且儲物櫃就在緩跑徑旁，方便跑步時突然要擺放或取用物品。缺點方面，2樓設施不足，沒有洗手間，汽水機及水機也在地下。此外，香港公園體育館的升降機非常緩慢，行樓級上2樓分分鐘快過搭升降機。

香港公園體育館的升降機很慢！（顏銘輝攝）

行樓梯上落應該更快。（顏銘輝攝）

香港公園體育館附近配套：

體育館位於佔地約8公頃的香港公園，有觀鳥園、茶具文物館、兒童遊樂場及一間湖畔餐廳。附近的大型商場有太古廣場，內有超級市場及多間食肆，但商場與體育館之間的路大部分沒有上蓋。

香港公園體育館室內緩跑徑旁，有運動時間及消耗熱量表。（顏銘輝攝）

搭車去香港公園體育館跑步：

香港公園體育館的位置有點尷尬，就在金鐘及中環站之間的山上，離兩個站都不近。如果搭港鐵的話，建議在金鐘站下車，經C出口到金鐘廊，上橋過太古廣場，再沿扶手電梯上香港公園，行到體育館，全程約行15分鐘。出太古廣場後至體育館的一段路沒有上蓋。

壁球中心外的紅棉路有巴士站。（顏銘輝攝）

體育館及壁球中心外的紅棉路有個巴士站，所以搭巴士的話，步行距離會近得多，路線包括23號由北角碼頭往蒲飛路、12A由金鐘到麥當勞道的循環線、40號由會展站到華富北，以及103號由竹園邨往蒲飛路。另外，還有多條專線小巴途經，包括1、9、10及22。

揸車去香港公園體育館跑步：

如果是駕駛人士的話，最近的時租停車場相信是花園道三號，泊車後過紅棉路的天橋，便抵達香港公園。如果跑步前後打算購物吃飯的話，亦可以選擇泊太古廣場。