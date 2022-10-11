天暉路體育館室內緩跑徑實測｜入口設計似機場　跑道如在紅館天花

香港天氣濕熱多雨，如果想舒舒服服跑步的話，可到康文署體育館的室內緩跑徑，費用全免，在冷氣下跑步。目前，康文署只有6間體育館設室內緩跑徑，究竟哪一間最好跑又最方便？等記者為大家逐一實測。這次測試的是天水圍天暉路體育館。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

位於天水圍的天暉路體育館，設有室內緩跑徑。（顏銘輝攝）

天水圍天暉路體育館是新界西唯一一間擁有室內緩跑徑的康文署體育館。體育館在2012年11月27日啟用，樓高3層，地下有兒童遊戲室及健身室，1樓是羽毛球場的主場館、室外攀石牆及更衣室，至於2樓則是室內緩跑徑及乒乓球室。

天暉路體育館樓高3層，室內緩跑徑位於最高的2樓。（顏銘輝攝）

天暉路體育館基本資料：

地址：天水圍天瑞路63號

電話：2473 0229

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第二及第四個星期三上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

室內緩跑徑長度：約130米



記者實測，天暉路體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

天暉路體育館緩跑徑跑後感：

上到體育館2樓的緩跑徑入口，第一個感覺好像來機場，準備登機。入口旁有排落地大玻璃窗，採光十足，好像踏上赤鱲角機場的登機通道，而且緩跑徑標誌以黃、黑兩色為主，也有點像外地機場的風格。

去到天暉路體育館緩跑徑，有種去到機場準備入閘登機的感覺，可能是記者太耐沒有去旅行了，出現錯覺。（顏銘輝攝）

天暉路體育館緩跑徑自然光十足，近出入口那邊的大直路固然是，另一邊大直路也有一排落地玻璃窗，望出去是天恩邨的景色，所以在這裏跑步時，視線不會被局限於室內，間中可以望望窗外景色。

提提大家，小路出大路，一入這堵門就是緩跑徑，入去前先望望左邊，以免撞到跑步的人。（顏銘輝攝）

天暉路體育館緩跑徑以綠色為主色。（顏銘輝攝）

緩跑徑位於主場館樓上，圍繞8個羽毛球場而跑。緩跑徑以綠色為主色，跑道線及標誌則為醒目的黃色，但沒有標示距離。緩跑徑向主場的一邊有玻璃圍欄，高度到成人的胸口，對孩童的安全度較高，不易爬越。

望住這個畫面跑步，觀感不太好，很有壓迫感。（顏銘輝攝）

不過，天暉路體育館緩跑徑較有壓迫感，一來樓底矮，天花黑沉沉，二來水平望向主場館方向，見到的是天花一堆支架、鐵橋、燈光系統及相關機械，離冷氣糟很近，好像上到紅館舞台頂的維修通道跑步一樣。在沒有對外玻璃窗的跑道，感覺燈光較昏暗。

+ 4

天暉路體育館配套設施評價：

（1）熱身區域：

望天恩邨那邊的落玻璃窗旁，設有幾個方形熱身區域，柱子都包上軟墊。熱身區域都幾大，而且可以望住窗外景色熱身，體驗不錯。另外，在跑道門外的走廊，也有不少空位可以做熱身。

緩跑徑旁設有熱身區域，地方都幾大。（顏銘輝攝）

（2）休息區域：

天暉路體育館緩跑徑是沒有長凳的，一張也沒有，如果想休息的話，可以坐在窗邊的台階上，但可能有點曬。再者，體育館在窗邊台階上放了很多盆栽做裝飾，令到可以坐的空間不多。如果想有張像樣的凳，要到緩跑徑入口處外，有數張藍色膠椅。

窗邊台階上放了很多盆栽做裝飾，可以坐的地方不多。（顏銘輝攝）

緩跑徑入口外有幾張膠椅。（顏銘輝攝）

（3）更衣及儲物設施：

這是其中一個更衣及儲物最不便的體育館，因為你要去足3層樓。入到天暉路體育館門口，升降機就在左邊，但你要行入去地下近兒童遊戲室的簽場處，填表借儲物櫃。由於體育館的更衣室及儲物櫃只設在1樓，所以你跟住要搭升降機上1樓換衫及擺好行李。最後，再上2樓跑步。

+ 1

其他設緩跑徑的體育館，通常2層樓就可以解決借儲物櫃、換衫及跑步3件事，但天暉路體育館就要用3層樓。其實，天暉路體育館緩跑徑那一層都有洗手間，但僅讓跑友大小二便，入面沒有儲物、更衣及淋浴設施。此外，汽水機設於地下簽場處旁，至於水機就在1樓更衣室外面。

天暉路體育館附近配套：

天暉路體育館被幾個天水圍屋苑包圍，最近的商場相信是天恩邨的商場，都要行5分鐘。或者經天橋橫過天秀路，到天澤商場，所需時間更長。屋邨商場都有基本的民生商店，例如餐廳及超市。

搭車去天暉路體育館跑步：

搭港鐵的朋友可以在輕鐵天富站下車，705、706、751、751P及761P都會途經。在其他地區入去的朋友，可以在天水圍站轉輕鐵706線，經過天耀、樂湖、天瑞及頌富後，第5個站就到天富，約需14分鐘。

天暉路體育館門外有巴士站。（顏銘輝攝）

如果搭巴士的話，可以在天瑞路的天恩站下車，巴士站就在天暉路體育館門外，十分方便。途經的路線包括從旺角開出的265B、從葵涌開出的265M、從上水開出的276A、從天水圍站開出的港鐵巴士K76。

天恩邨停車場最近天暉路體育館。（顏銘輝攝）

天恩邨停車場收費。（顏銘輝攝）

揸車去天暉路體育館跑步：

最近天暉路體育館的時租停車場是天恩邨停車場，泊車後經過恩福樓，便到體育館，步程只需兩三分鐘。另一個選擇是天澤邨停車場，泊車後要經天橋橫過天秀路，又上又落，距離較遠，約需5分鐘。

天暉路體育館是新界西唯一一間有室內緩跑徑的體育館。（顏銘輝攝）