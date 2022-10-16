室內緩跑徑推介｜免費入場　朝7晚11開放　記者實測三方面定高低

嫌香港天氣又熱又濕，不想去室外跑步？香港有6間體育館提供免費室內緩跑徑，可以讓怕熱的跑友，涼住冷氣跑圈做運動。跑前不用預約，也不用花錢入場，朝7晚11開放。這6間康文署體育館分佈港九新界，各有特色，看看哪一條室內緩跑徑最方便你跑步？



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記者實測，彩榮路體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

【九龍唯一之選】彩榮路體育館

地址：觀塘彩榮路58號彩福邨第三期

跑道簡評：新淨寬敞，適合親子

設施簡評：多休息長凳，同層多設施

交通簡評：離九龍灣港鐵站很遠，附近有屋邨停車場



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記者實測，香港公園體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

【港島唯一之選】香港公園體育館

地址：中環紅棉路29號（毗鄰山頂纜車總站）

跑道簡評：毫無窗戶，四角急彎

設施簡評：門外有充電單車，升降機極慢

交通簡評：金鐘站行15分鐘，門口有巴士站



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記者實測，天暉路體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

【新界西唯一之選】天暉路體育館

地址：天水圍天瑞路63號

跑道簡評：入口像機場登機，跑道有壓迫感

設施簡評：上落3層才能完成租櫃、更衣儲物及跑步

交通簡評：轉輕鐵才到，附近有屋邨停車場



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記者實測，保榮路體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

【新界北區唯一之選】保榮路體育館

地址：新界上水百和路19號（毗鄰上水官立中學）

跑道簡評：樓底較矮，彎位轉得不算急，兩條大直路有窗

設施簡評：附近無商場、餐廳及便利店

交通簡評：旁邊有時租停車場，離上水站15分鐘步程



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記者實測，調景嶺體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

【將軍澳緩跑徑之選】調景嶺體育館

地址：將軍澳翠嶺路2號

跑道簡評：彎位舒服有特色，暫時最好跑

設施簡評：儲物便利，長凳多位

交通簡評：兩港鐵站之間，樓下有時租停車場



了解調景嶺體育館更多：跑道設計最有特色 借儲物櫃最方便

記者實測，坑口體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

【將軍澳緩跑徑之選】坑口體育館

地址： 將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1樓至3樓

跑道簡評：天窗透光，四四方方

設施簡評：落一層才有凳坐，同層只有洗水間無更衣室

交通簡評：附近多商場停車場，離坑口港鐵站約10分鐘



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記者實測後心水緩跑徑排名：調景嶺 > 彩榮路 > 保榮路 >坑口 > 香港公園 > 天暉路

調景嶺體育館是我心目中的冠軍，跑道設計有特色，彎位靚，儲物方便，緩跑徑入口填表借儲物櫃，而儲物櫃就在跑道旁。調景嶺體育館下面有停車場，連接將軍澳港鐵站亦全程有上蓋經商場，各方面都很理想。

將軍澳調景嶺體育館設有室內緩跑徑。（顏銘輝攝）

排次席的是彩榮路，雖然近九龍灣站20分鐘路程又要等升降機上山，交通不便，但跑道舒適，多休息長凳，跑道旁有兩部水機，同層又有更衣室及洗手間。彩榮路體育館的跑道設計及設施配套皆不錯。

觀塘彩榮路體育館位於彩福邨，是九龍唯一一間有室內緩跑徑的康文署體育館。（顏銘輝攝）

保榮路的跑道設計比在坑口及香港公園之上，略勝天暉路。保榮路最大的劣勢是附近零附套，沒有商場，找間便利店也不知去什麼地方，但體育館附設停車場，車位有29個，對駕駛人士而言，方便程度冠絕4間體育館，所以將它排在第3。

保榮路體育館旁有停車場，方便駕駛人士。（顏銘輝攝）

至於坑口、香港公園、天暉路有點難分先後，我不喜歡坑口及香港公園那種四四方方有急彎的跑道。論設施，天暉路要行勻3層才做到更衣儲物，交通方面區外人又要轉輕鐵，比較不便，故列為最尾。坑口與香港公園比較，坑口近港鐵站及多停車場選擇，所以坑口排先。

天暉路體育館室內緩跑徑更衣儲物較不便，跑道樓底矮有壓迫感，而且區外人士要轉輕鐵才去到。（顏銘輝攝）

使用室內緩跑徑程序及注意事項：

直接到緩跑徑外登記處登記，簽名並記下入場時間。在疫情下，康文署嚴格規管同時使用緩跑徑的人數，每間體育館的上限也不同，若果當時達參用者上限，職員會要求你在外面等候，等入面的跑友離開。如果未達上限，職員就會讓你入去。

進入緩跑徑前，先到門口登記。（顏銘輝攝）

大部分緩跑徑入口就靠近跑道，入場時記得望清左右有沒有人跑步，以免與跑友相撞。入場後，可以到指定的熱身區域熱身，找個不會妨礙到其他跑步或熱身人士的位置。若果緩跑徑旁沒有空位，就出去門外另覓地方。

進入緩跑徑時，要留意有沒有人跑過。（顏銘輝攝）

緩跑徑狹窄，就算你跟朋友結伴去跑步，也不要並肩而跑，因為兩人拍住跑已幾乎封了整條緩跑徑，阻礙到其他跑步人士。自覺純粹散步，就盡量不要霸佔正中位置。需要休息停下來的話，最好退到跑道外，避免阻礙其他人。最重要的是有共用的心態，別要自私，想想他人。

彩榮路體育館的室內緩跑徑。（顏銘輝攝）

體育館都會在緩跑徑貼出注意事項，例如使用者須穿著適當運動服和不脫色運動鞋，請勿穿著釘鞋。緩跑徑只供緩跑之用，請依照指示方向緩跑，如需休息，請離開緩跑徑，以免妨礙其他緩跑人士。禁止並排走或倒退走。

在室內緩跑徑要不要戴口罩？

據各間體育館的告示稱，任何人身處任何體育處所，在任何時間須一直佩戴口罩，但在運動時、屬合理必要時飲用飲品或淋浴時則不在此限。