調景嶺體育館室內緩跑徑實測｜跑道設計有特色　借用儲物櫃最方便

香港天氣濕熱多雨，如果想舒舒服服跑步的話，可到康文署體育館的室內緩跑徑，費用全免，在冷氣下跑步。目前，康文署只有6間體育館設室內緩跑徑，究竟哪一間最好跑又最方便？等記者為大家逐一實測。這次測試的是將軍澳調景嶺體育館。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

將軍澳調景嶺體育館設有室內緩跑徑。（顏銘輝攝）

將軍澳是香港最多室內緩跑徑的社區，一區有兩條，各有特色，其中調景嶺體育館在2015年4月23日啟用，樓高2層，地下是主場館、兒童遊戲室、更衣室等，而室內緩跑徑就設於1樓。

調景嶺體育館分為兩層，室內緩跑徑位於1樓。（顏銘輝攝）

調景嶺體育館基本資料：

地址：將軍澳翠嶺路2號

電話：2481 5033

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

室內緩跑徑長度：150米



記者實測，調景嶺體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

調景嶺體育館緩跑徑跑後感：

比起其他跑道都是4條直路4個彎的方形設計，調景嶺體育館緩跑徑很有特色，其中一邊採用弧形彎道，幾有新鮮感。緩跑徑四角彎位的設計都幾好，不會要你突然90度急轉彎。

調景嶺體育館緩跑徑這個彎道設計十分有特色。（顏銘輝攝）

調景嶺體育館緩跑徑以藍色為主色，以白線分為兩條跑道，上面都有距離標示。緩跑徑外側基本上貼牆，但內側都有約半條賽道闊的餘位。

調景嶺體育館緩跑徑的轉彎位做得幾好，並非90度角急轉。（顏銘輝攝）

向主場館那邊是密封的玻璃，柱子不多，可以一邊跑，一邊俯瞰主場館。由於是密封的玻璃，所以不會有小孩爬欄跌到下層的風險。緩跑徑燈光充足，外牆以木色為主，望落也舒服，不覺得有壓迫感。

跑步時，都可以透過玻璃看看下面的人打波。（顏銘輝攝）

調景嶺體育館緩跑徑也不是被四面牆包圍，其中一邊彎道有落地玻璃窗，可以讓跑友望望外面的風景，並將自然光引入跑道。在跑道設計方面，這條是數一數二好跑的。

調景嶺體育館緩跑徑其中一邊呈弧形彎曲設計。（顏銘輝攝）

+ 2

調景嶺體育館配套設施評價：

（1）熱身區域：

在緩跑徑近儲物櫃的位置，有個熱身區域，大小適中。如果那個位置太多人的話，可以到主場館大螢幕後兩旁，那兒都有足夠空間熱身。

緩跑徑旁有熱身的區域。（顏銘輝攝）

（2）休息區域：

緩跑徑旁有3張木長凳，其中兩張靠近出入口，可以讓跑友休息及整理裝備。另外，緩跑徑的窗台都幾闊，雖然沒有軟墊，但都可以坐一坐，不過千萬不要倚靠玻璃。

緩跑徑旁有木長凳。（顏銘輝攝）

近出入口位置有兩張長凳。（顏銘輝攝）

（3）更衣及儲物設施：

調景嶺體育館最強的一點，幾乎所有活動都能在緩跑徑一層完成。首先，緩跑徑的1樓也有大門口出入，緩跑徑旁設有儲物櫃，而且借儲物櫃的櫃台就在緩跑徑門口，十分方便。美中不足的是，在同層外面公園只有洗手間，更衣室設在體育館地下。

入到調景嶺體育館，可以先到地下的更衣室換衫，接着行樓級上1樓，在室內緩跑徑門外的櫃台填表，租借儲物櫃。儲物櫃就在緩跑徑旁，方便跑友在跑步中途突然需要拿出或擺好物品。

調景嶺體育館附近配套：

調景嶺體育館下有公共圖書館，離大型商場只有一橋之隔，橫過寶順路就是將軍澳中心，接着還可以天橋駁天橋去到PopCorn及將軍澳廣場，這幾個商場應有盡有。如果講近商場，調景嶺體育館冠絕其他有室內緩跑徑的體育館。

有行人天橋連接將軍澳中心及調景嶺體育館。（顏銘輝攝）

搭車去調景嶺體育館跑步：

調景嶺體育館位置幾尷尬，雖然名叫調景嶺，其實在調景嶺及將軍澳兩站中間，無論從那個站出發，都要行5至10分鐘。如果調景嶺站出，經A出口行，橫過馬路，沿翠嶺路旁行，經過香港知專設計學院後，便到體育館。將軍澳站出閘的優勢在於全程有蓋遮頭，C出口上PopCorn商場，經將軍澳中心再過橋，便到調景嶺體育館1樓的緩跑徑入口。

可以選擇經調景嶺A2出口去體育館。（顏銘輝攝）

揸車去調景嶺體育館跑步：

調景嶺體育館自設時租停車場，十分方便駕駛人士，但車位不多。康文署的網站指，這個停車場可容納13輛私家車和9輛電單車。如果體育館停車場泊滿的話，可以選擇附近商場的停車場。

調景嶺體育館下有時租停車場。（顏銘輝攝）