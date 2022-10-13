調景嶺體育館室內緩跑徑實測｜跑道設計有特色 借用儲物櫃最方便
香港天氣濕熱多雨，如果想舒舒服服跑步的話，可到康文署體育館的室內緩跑徑，費用全免，在冷氣下跑步。目前，康文署只有6間體育館設室內緩跑徑，究竟哪一間最好跑又最方便？等記者為大家逐一實測。這次測試的是將軍澳調景嶺體育館。
將軍澳是香港最多室內緩跑徑的社區，一區有兩條，各有特色，其中調景嶺體育館在2015年4月23日啟用，樓高2層，地下是主場館、兒童遊戲室、更衣室等，而室內緩跑徑就設於1樓。
調景嶺體育館基本資料：
地址：將軍澳翠嶺路2號
電話：2481 5033
開放時間：每日上午7時至晚上11時
定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）
室內緩跑徑長度：150米
調景嶺體育館緩跑徑跑後感：
比起其他跑道都是4條直路4個彎的方形設計，調景嶺體育館緩跑徑很有特色，其中一邊採用弧形彎道，幾有新鮮感。緩跑徑四角彎位的設計都幾好，不會要你突然90度急轉彎。
調景嶺體育館緩跑徑以藍色為主色，以白線分為兩條跑道，上面都有距離標示。緩跑徑外側基本上貼牆，但內側都有約半條賽道闊的餘位。
向主場館那邊是密封的玻璃，柱子不多，可以一邊跑，一邊俯瞰主場館。由於是密封的玻璃，所以不會有小孩爬欄跌到下層的風險。緩跑徑燈光充足，外牆以木色為主，望落也舒服，不覺得有壓迫感。
調景嶺體育館緩跑徑也不是被四面牆包圍，其中一邊彎道有落地玻璃窗，可以讓跑友望望外面的風景，並將自然光引入跑道。在跑道設計方面，這條是數一數二好跑的。
調景嶺體育館配套設施評價：
（1）熱身區域：
在緩跑徑近儲物櫃的位置，有個熱身區域，大小適中。如果那個位置太多人的話，可以到主場館大螢幕後兩旁，那兒都有足夠空間熱身。
（2）休息區域：
緩跑徑旁有3張木長凳，其中兩張靠近出入口，可以讓跑友休息及整理裝備。另外，緩跑徑的窗台都幾闊，雖然沒有軟墊，但都可以坐一坐，不過千萬不要倚靠玻璃。
（3）更衣及儲物設施：
調景嶺體育館最強的一點，幾乎所有活動都能在緩跑徑一層完成。首先，緩跑徑的1樓也有大門口出入，緩跑徑旁設有儲物櫃，而且借儲物櫃的櫃台就在緩跑徑門口，十分方便。美中不足的是，在同層外面公園只有洗手間，更衣室設在體育館地下。
入到調景嶺體育館，可以先到地下的更衣室換衫，接着行樓級上1樓，在室內緩跑徑門外的櫃台填表，租借儲物櫃。儲物櫃就在緩跑徑旁，方便跑友在跑步中途突然需要拿出或擺好物品。
調景嶺體育館附近配套：
調景嶺體育館下有公共圖書館，離大型商場只有一橋之隔，橫過寶順路就是將軍澳中心，接着還可以天橋駁天橋去到PopCorn及將軍澳廣場，這幾個商場應有盡有。如果講近商場，調景嶺體育館冠絕其他有室內緩跑徑的體育館。
搭車去調景嶺體育館跑步：
調景嶺體育館位置幾尷尬，雖然名叫調景嶺，其實在調景嶺及將軍澳兩站中間，無論從那個站出發，都要行5至10分鐘。如果調景嶺站出，經A出口行，橫過馬路，沿翠嶺路旁行，經過香港知專設計學院後，便到體育館。將軍澳站出閘的優勢在於全程有蓋遮頭，C出口上PopCorn商場，經將軍澳中心再過橋，便到調景嶺體育館1樓的緩跑徑入口。
揸車去調景嶺體育館跑步：
調景嶺體育館自設時租停車場，十分方便駕駛人士，但車位不多。康文署的網站指，這個停車場可容納13輛私家車和9輛電單車。如果體育館停車場泊滿的話，可以選擇附近商場的停車場。
調景嶺體育館室內緩跑徑好跑嗎？
其中一條最好跑的室內緩跑徑，彎位轉得不急，設計有特色。
調景嶺體育館交通方便嗎？
調景嶺站A2出口行去，或者將軍澳站經天橋去。體育館下有停車場。