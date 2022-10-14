坑口體育館室內緩跑徑實測｜跑道四方天窗透光　位置被停車場懷抱

香港天氣濕熱多雨，如果想舒舒服服跑步的話，可到康文署體育館的室內緩跑徑，費用全免，在冷氣下跑步。目前，康文署只有6間體育館設室內緩跑徑，究竟哪一間最好跑又最方便？等記者為大家逐一實測。這次測試的是將軍澳坑口體育館。



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坑口體育館位於將軍澳政府綜合大樓內。（顏銘輝攝）

將軍澳是香港最多室內緩跑徑的社區，一區有兩條，各有特色，其中坑口體育館在2011年12月29日啟用，樓高3層。坑口體育館位於將軍澳政府綜合大樓1樓至3樓，室內緩跑徑位於最高的3樓，2樓有主場館，至於1樓就有兒童遊戲室、健身室等設施。

室內緩跑徑位於坑口體育館3樓。（顏銘輝攝）

坑口體育館基本資料：

地址： 將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1樓至3樓

電話：2623 5928

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第二及第四個星期二上午7時至下午1時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

室內緩跑徑長度：150米



記者實測，坑口體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

坑口體育館緩跑徑跑後感：

坑口體育館緩跑徑跟香港公園那條很相似，四條直路加四個急彎，方方正正，圍繞樓下主場館8個羽毛球場而跑。感覺緩跑徑離主場館很接近，可以一邊看下面的人打波，一邊跑步。緩跑徑旁設有收摺起的觀察席，若果主場館有大型比賽的話，相信會開出觀眾席，封閉緩跑徑。

緩跑徑感覺很近主場館。（顏銘輝攝）

緩跑徑的用色採用「黑白配」，以黑色為主色，配以白色的界線，畫出一條寬闊的跑道，途中亦有標示距離的字眼，另外牆壁天花也是以白色為主。坑口體育館緩跑徑的樓底高，不感到有壓迫感。

其中兩邊緩跑徑上有天窗，將室外的陽光照入跑道。（顏銘輝攝）

這條緩跑徑沒有窗，四面都是牆，跑步時看不到外面的風景，但其中兩條直路的天花有玻璃天窗，可以讓天然光照進跑道。至於向主場館的一邊，設有玻璃圍欄，高度到成人胸口。如果帶小朋友來跑步的話，不要讓他們爬欄。

將軍澳有兩條室內緩跑徑，包括坑口體育館。（顏銘輝攝）

+ 5

坑口體育館配套設施評價：

（1）熱身區域：

坑口體育館緩跑徑旁沒有熱身的區域，最多是四個角落有少許空間，可以容納到一到兩個人熱身。如果想熱身的話，最理想在緩跑徑門外的升降機大堂，那裏較寬敞。

緩跑徑場內沒有太多空餘位置，如果想做熱身的話，在外面的大堂較適合。（顏銘輝攝）

（2）休息區域：

坑口體育館緩跑徑可說是沒有任何休息設施，雖然有看台，但那些看台都收摺起來，最多只可放放背囊水樽，難以坐上去。如果想正正經經找張凳，恐怕要落一層到2樓。

2樓有個休息區，有汽水機及長凳。（顏銘輝攝）

（3）更衣及儲物設施：

如果需要更衣儲物的話，可以在2樓主場館外的簽場處，借用3樓洗手間的儲物櫃。你可以選擇在2樓的更衣室換好衫，再上3樓洗手間擺好物品，亦可直接上3樓洗手間換衫。不過，3樓洗手間並無任何更衣及淋浴設施，可能你要在洗手盆或廁格整理裝備。

另外，在2樓的更衣室旁，有個休息的區域，內有長凳、汽水機及水機。跑到累的話，可以落2樓休息。

坑口體育館附近配套：

坑口體育館附近有多個商場，例如TKO Gateway、東港城、連理街及南豐廣場，購物餐飲選擇多。

搭車去坑口體育館跑步：

從坑口鐵路站B1出口，轉左沿培成路行，行至培成路盡頭便是將軍澳政府綜合大樓，途中會有路牌指示，約行10分鐘。這段路大部分沒有上蓋。

揸車去坑口體育館跑步：

坑口體育館幾適合駕駛人士，因為附近有多個停車場，其中最近的一個是TKO Gateway的停車場，就在體育館斜對面，另外連理街及東港城都有停車場，任君選擇。