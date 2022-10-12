彩榮路體育館室內緩跑徑實測｜九龍最新淨之選　配套適合親子齊跑

香港天氣濕熱多雨，如果想舒舒服服跑步，可到康文署體育館的室內緩跑徑，費用全免，在冷氣下跑步。目前，康文署只有6間體育館設室內緩跑徑，究竟哪一間最好跑又最方便？等記者為大家逐一實測。這次測試的是觀塘彩榮路體育館。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

觀塘彩榮路體育館位於彩福邨，是九龍唯一一間有室內緩跑徑的康文署體育館。（顏銘輝攝）

觀塘彩榮路體育館是九龍唯一擁有室內緩跑徑的康文署體育館，也是暫時最新一條室內緩跑徑。體育館在2021年12月29日啟用，樓高3層，地下是主場館，1樓是室內緩跑徑，至於2樓就有健身室、兒童遊戲室及乒乓球室。

彩榮路體育館樓高3層，室內緩跑徑位於1樓，可以搭升降機上去。（顏銘輝攝）

彩榮路體育館基本資料：

地址：觀塘彩榮路58號彩福邨第三期

電話：2721 5918

開放時間：每日上午7時至晚上11時

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

室內緩跑徑長度：約163米



記者實測，彩榮路體育館室內緩跑徑評分。（01美術製圖）

彩榮路體育館緩跑徑跑後感：

踏入這條啟用不到一年的緩跑徑，第一個感覺是新淨及寬敞。緩跑徑以藍色為主色，用白線畫出兩條跑道、方向箭咀及距離，內圈長155米，外圈長163米。雖然名義上兩條跑道，但左右兩旁皆有餘位，就算前面兩人並肩跑，你想後上爬頭也不難。

緩跑徑設兩條跑道，內圈長155米，外圈長163米。（顏銘輝攝）

彩榮路體育館緩跑徑也是在主場館樓上，圍繞8個羽毛球場而跑。緩跑徑向主場館的一邊採用密封式設計，以玻璃窗圍封，所以不會有小朋友爬欄跌下去的風險。沿緩跑徑跑時，可以透過玻璃窗望下面的人打波。

緩跑徑向主場館的一邊不用圍欄，而是用窗戶或牆壁密封。（顏銘輝攝）

緩跑徑的另一邊也不是「四埲牆」，其中一條大直路設有窗戶，跑友可以望向彩樂樓及彩榮路的景色，做到自然採光。有窗的室內緩跑徑感覺較好，可以間中望望較遠的風景，不會太苦悶。

緩跑徑其中一邊有一排窗，可以望望遠景。（顏銘輝攝）

彩榮路體育館緩跑徑兩旁做好保護措施，無論是窗台還是柱子都有軟墊，以免小朋友亂跑亂撞而受傷，所以都幾適合家長帶孩子去做運動。實測當日，也見不少街坊帶小朋友去玩。燈光方面亦夠光猛，儘管樓底不算高，但不覺壓迫感。

彩榮路體育館的緩跑徑感覺寬敞，路旁有不少長凳。（顏銘輝攝）

+ 5

彩榮路體育館配套設施評價：

（1）熱身區域：

彩榮路體育館緩跑徑入口旁，有個讓跑友熱身的黃格區域，但不算太大，而且熱身區內還有兩部水機。如果太多人擠在熱身區的話，可以在長凳前或升降機大堂熱身。

熱身區域位於緩跑徑入口旁，入面還有兩部水機。（顏銘輝攝）

（2）休息區域：

彩榮路體育館緩跑徑是其中一條休息區最充足的室內緩跑徑，徑旁有多張長凳，供跑友休息。值得一提，所有窗台都包有軟墊，跑友也可在上面坐一會兒，但最好不要倚在玻璃上。

所有窗台都包有軟墊，可以一坐。（顏銘輝攝）

跑道旁設有長凳。（顏銘輝攝）

（3）更衣及儲物設施：

彩榮路體育館有個優點，更衣室及儲物櫃與緩跑徑同層。入到體育館後，可以先到地下的訂場處填表，借用儲物櫃，接着可以搭升降機上1樓。出升降機後，正前方是緩跑徑入口，右方則是洗手間及更衣室。換完衫、存放好物品後就可以過去跑步。

彩榮路體育館附近配套：

彩榮路體育館旁就是彩福邨街市，沿彩榮路走5分鐘，可以到達彩德商場，入面有基本民生商店。如果搭地鐵去的話，可以在九龍灣的德寶商場吃東西，也算順路的。

彩福邨街市就在彩榮路體育館旁。（顏銘輝攝）

搭車去彩榮路體育館跑步：

在6間設室內緩跑徑的體育館中，彩榮路是離港鐵站最遠的一間，由九龍灣站起步，要行20分鐘才到，途中還要等升降機上山。由B出口離開港鐵站，沿住往彩德邨方向的行人天橋行，橫過觀塘道，至彩盈邨，過彩霞道後等升降機上山，上到半山的彩福邨，一出升降機就見到體育館。

要搭升降機上山，才到彩福邨的彩榮路體育館。（顏銘輝攝）

如果搭巴士的話，可以搭從美孚開出的2X、從尖沙咀開出的9號、從啟德開出的28B到彩亮樓下車，過對面馬路就到街市及體育館。另外，還有專線小巴83A來往彩福及坪石。

區外跑友亦可選擇搭巴士去彩榮路體育館。（顏銘輝攝）

揸車去彩榮路體育館跑步：

彩榮路體育館後有個停車場，但只供上落貨，不設時租。如果駕車去，可以泊在彩善樓旁的彩福邨停車場。泊好車後，行5分鐘就到體育館。

揸車來的跑友可以泊在彩福邨停車場。（顏銘輝攝）

彩福邨的地圖，時租停車場離體育館約5分鐘。體育館後的停車場只供上落貨。（顏銘輝攝）