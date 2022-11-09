越野跑比賽獲政府批准恢復提供香蕉　跑手食蕉時要遵守多項限制

經過越野跑界不斷爭取，政府終於放寬部分防疫限制，准許山賽的檢查站為跑手提供香蕉。不過，跑手食香蕉都有限制，包括不得在檢查站內進食、要在比賽路線上單獨進食、避免在進食時交談。



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去年的希慎港島遠足及跑步賽。（大會網站）

越野跑主辦機構動感亞洲活動（Action Asia Events）周一在社交網站宣布，在接下來周日（13日）舉行的希慎港島遠足及跑步賽2022，獲准在檢查站為參賽跑手提供補充能量的香蕉。

動感亞洲活動宣布有蕉食的喜訊。（Facebook）

動感亞洲活動表示，周一收到政府的確認，可以在越野跑比賽中提供香蕉。不過，大會派蕉及跑手食蕉都有幾項限制。大會將於檢查站派發香蕉，跑手可以按需要拿取。然而，跑手不可以馬上在檢查站食蕉，因為他們不得在檢查站進食。他們可以在賽道上單獨進食，進食期間避免交談。

香港的跑山比賽終於可以提供香蕉。（Getty Images）

對於這些食蕉的安排，網民關注如何處理蕉皮，有人問大會是否會提供已剝皮的香蕉，亦有人說笑這幾天要練好食蕉皮。

此外，跑手如有需要的話，可以自備糧食，在賽道中進食。大會會派工作人員提醒跑手遵從以上規定。希慎港島遠足及跑步賽2022在11月13日上午8時於跑馬地起步，賽道分為22公里、14公里及5公里組別。

希慎港島遠足及跑步賽2022將於11月13日舉行。（大會網站）

疫情以來，政府對香港越野跑活動限制重重，就算復辦到實體賽，在人數、賽道、飲食等方面都有嚴格的限制。最近山賽的檢查站都不准提供食物，只准提供飲料。香港越野跑步總會曾去信醫務衛生局，希望政府撤銷對越野跑活動的防疫限制。