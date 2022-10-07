越野跑步總會主席解釋發公開信時機　「香港原地踏步會被超越」

香港越野跑步總會昨日（6日）發公開信致醫務衞生局局長盧寵茂，希望政府盡快與越野跑界開會，撤銷對越野跑比賽的嚴格防疫措施。香港越野跑步總會主席Janet Ng表示，很多山賽已經停擺了2年，甚至3年，希望與政府商討，怎樣令這項運動恢復正常。越野跑季一般由9月起開始，Janet Ng慨嘆：「如果𠵱家唔做番啲嘢，又係坐喺度等多一季！」



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Janet Ng希望政府可以解除對越野跑比賽的防疫限制。（受訪者提供）

眼見其他運動比賽及活動陸續舉行，但越野跑比賽仍然遭受諸多限制，Janet Ng決定在這個時候站出來，向政府爭取為越野跑比賽「鬆綁」。她說：「睇到𠵱家疫情叫做受控，外國比賽已經返晒嚟，我哋都覺得呢項運動對傳播疫情嚟講唔係太大風險，好多嘢都返晒嚟，但似乎我哋越野跑仲好多限制。」

很多越野跑賽近兩年都取消或縮減規模。（資料圖片/徐焌然攝）

她續說：「賽季9月開始，𠵱家都10月，好想今個賽季如常舉行。如果𠵱家唔做番啲嘢，又係坐喺度等多一季！」在政府的防疫限制下，人數多的長途山賽都難以舉行，最近成功舉行的山賽都是屬於50公里以下的短途賽，比賽時間不會過夜。

香港越野跑總會向盧寵茂發公開信 求政府撤比賽限制以保國際地位

Janet Ng本身是著名越野跑賽「香港100」的創辦人及賽事總監，她認為政府多項對越野跑比賽的限制都令她摸不着頭腦，難以理解。她說：「（政府限50公里賽道）始終唔係好明原因，其實愈長比賽，啲人會分得愈散，條徑係新鮮空氣地方，又唔係坐埋一齊。」

香港越野跑步總會主席Janet Ng。（受訪者提供）

「另一個係唔可以進食，點解餐廳都入得，坐埋一齊食幾個鐘都得，但補給站唔可以食嘢？除口罩飲水得但其他嘢唔得，真係唔係好明。」她說：「有好多規則想同政府傾下。」

Janet Ng希望減少越野跑比賽的防疫限制。（資料圖片）

在疫情之前，香港是亞洲越野跑活動最蓬勃的地區之一，幾乎每個周末都有大型比賽。Janet Ng說：「疫情前，大家（世界各地的跑手）都會嚟香港，香港啲山真係好靚，有山有城市有離島，好少外國路線可以覆蓋咁多嘢，香港配套又好。其他地方唔會好似香港咁豐富同多元化，咩都畀到你，香港搞越野跑嘅硬件其實好好。」

當世界各地的越野跑賽都陸續恢復正常，不用檢測，也不用戴口罩，沒有對賽道及參賽者的限制，如果香港山賽繼續面對嚴格的防疫條件，很可能會動搖香港在越野跑界的地位。Janet Ng慨嘆：「如果我哋原地踏步，其他地方就會追過我哋。」

【香港越野跑步總會公開信全文圖片】