香港越野跑總會向盧寵茂發公開信　求政府撤比賽限制以保國際地位

香港越野跑總會昨日（6日）與24間籌辦越野跑賽事的組織機構聯署，向醫務衞生局局長盧寵茂發公開信，要求政府盡快與越野跑界開會，他們希望當局盡快取消各種對越野跑比賽的防疫限制，以保住香港為亞洲越野跑中心的地位。



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香港桌球大師賽正在舉行，新世界維港泳將於月底上演，香港國際七人欖球賽亦會在11月展開，香港的體育比賽盛事看似逐步恢復正常。不過，香港本地的越野跑比賽仍面對嚴峻的防疫限制，致令多項賽事取消或縮減規模，例如樂施毅行者再次取消實體賽。

香港越野跑總會夥同24個籌辦越野跑賽的主辦單位聯署發信，希望政府正視越野跑界的聲音，盡快撤銷那些「不一致、不透明及不公平」的限制措施，讓香港的越野跑比賽恢復正常。

聲明稱：「我們要求與衞生當局盡快會面，渴望了解香港越野跑比賽的限制措施比其他運動和活動嚴苛的原因以及背後邏輯。香港一直是聞名全球的越野跑之城，但在衞生當局嚴苛及不透明的限制措施下大受打擊。越野跑在室外進行，大家呼吸郊外的新鮮空氣，社區傳播感染風險極低。」

「自疫情以來，香港所有大型越野跑比賽皆被政府禁止。較小規模及短途的比賽間中獲批，但當局的准許通知往往拖到最後一刻，附以嚴苛的參賽人數，並要求加入不同的防疫措施。例如跑手及志願者賽前接受核酸檢測（檢測費用有時比報名費還要昂貴）、跑手不准在賽道上進食、禁止晚上比賽。在這些限制下，賽會根本難以舉辦比賽，很多都被迫取消賽事。」

【香港越野跑總會公開信全文圖片】