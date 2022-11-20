長跑｜黃尹雋再破半馬港績有賴同場日本大學生　賽前與大迫傑交流

香港長跑好手黃尹雋今早（20日）在日本上尾半馬拉松跑出1小時04分30秒，一次過打破自己保持的15公里及半馬港績，三年內九度刷新紀錄，他表示有賴同場的高水平日本大學選手，賽前與日本跑手大迫傑交流，亦獲益良多。



今日一戰，黃尹雋的「10430」比舊紀錄快27秒，15公里紀錄則快了1分15秒（46分50秒 vs 45分40秒）。他賽後表示：「今次能夠打破紀錄，主因在賽事高手雲集，尤其很多大學頂尖選手，我前後的跑手都跑得很快，令我也較容易提升速度。」

相關文章：黃尹雋一次過破半馬、15公里兩紀錄 3年內第九度刷新港績

黃尹雋今周與日本著名跑手大迫傑交流了兩天，獲益良多。（Ekiden Sports提供）

比賽之前，黃尹雋更與大迫傑及其體能教練五味宏生交流，「大迫傑特意安排這一課，要求以個人半馬比賽速度跑3000米，原來日本跑手很喜歡這樣做。這一課對我調整狀態很重要，因為之前主要練習馬拉松，所以今次用半馬比賽速度去跑3000米，有助我提升狀態，調整比賽節奏」。五味宏生亦在跑姿方面提點黃尹雋，「五味宏生除了教導訓練動作，還觀察到我左右腳發力不太平衡」。

黃尹雋一口氣打破15公里及半馬香港紀錄。

除了黃尹雋，今日同場尚有幾名香港跑手，張耀樑及莊司暘分別跑出1小時07分42及1小時08分53秒，同為個人最佳時間，陳家豪則以1小時08分39秒完賽。

黃尹雋下一場賽事為兩周後的福岡國際馬拉松，他將挑戰由紀嘉文保持的2小時19分53秒香港紀錄。