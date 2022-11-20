黃尹雋一次過破半馬、15公里兩紀錄　3年內第九度刷新港績︱跑步

撰文：李思詠 吳慕兒
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香港長跑好手黃尹雋到日本參加上尾半馬拉松賽事，跑出1小時04分30秒佳績，打破由個人保持的1小時04分57秒香港紀錄。
除了半馬紀錄，今次賽事他在15公里的分段時間亦刷新港績，一口氣連破兩紀錄，黃尹雋3年內已第九度刷新港績。

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香港長跑好手黃尹雋在日本再創新香港紀錄。（資料圖片；盧翊銘攝）

今年6月4日黃尹雋出戰Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站半馬，以1小時04分57秒打破由紀嘉文保持的半馬香港紀錄，時隔5個月，這位長跑好手到日本參加上尾半馬再創好成績，跑出1小時04分30秒，足足將自己保持的半馬香港紀錄推前27秒之多。

今次賽事他同時刷新15公里香港紀錄，2020年10月17日他在世界半馬錦標賽頭15公里跑出46分55秒，以分段時間刷新港績，今次賽事他再憑分段時間改寫此路程紀錄，以45分40秒將15公里香港紀錄推前1分15秒之多。

黃尹雋出戰日本上尾半馬，5個多月後兩度刷新香港半馬紀錄。（Instagram＠queeniesoosoo）

單看他的完成時間如果還不夠震撼，可以細看他在Strava平台分享的數據，從他上載跑步手錶上的分段時間，黃尹雋在21公里賽事每1公里的配速都能夠控制在大約3分鐘左右，其中兩公里更在3分鐘以內，非常厲害。雖然手錶時間或稍有誤差，尚要留待大會正式公布，但足以令香港長跑愛好者譁然：「好均速、好瘋狂！」

據曾到日本參加上尾半馬的跑手表示，賽事大部分屬平路，賽道「十分好跑」，加上今天上午氣溫攝氏9至13度，不冷不熱相當舒服，均有利創出好時間。

黃尹雋在上尾半馬21公里賽事每1公里的配速都能夠控制在大約3分鐘左右。（Strava＠黃尹雋）

黃尹雋3年內9次打破香港紀錄一覽
1. 2019年10月27日　香港10公里挑戰賽　30分51秒
2. 2019年11月2日　澳門亞洲城市邀請賽5000米　14分50.78秒
3. 2019年12月15日　日本防府馬拉松　2小時20分58秒*
4. 2020年10月17日　世界半馬錦標賽　30分41秒（分段打破10公里）
5. 2020年10月17日　世界半馬錦標賽　46分55秒（分段打破15公里）
6. 2022年6月4日　Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站半馬　1小時04分57秒
7. 2022年7月3日　黃金海岸馬拉松10公里　29分27秒
8. 2022年11月20日　上尾半馬拉松賽事　1小時04分30秒
9. 2022年11月20日　上尾半馬拉松賽事　45分40秒（分段打破15公里）
*全馬紀錄後被紀嘉文打破

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