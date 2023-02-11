渣馬｜賽後清洗跑鞋 最易忽視「鬼祟位」 一件小物擦走隱藏污垢
撰文：普利森
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渣打香港馬拉松（第25屆渣打香港馬拉松 / 渣打馬拉松 / 渣馬）2月12日舉行，比賽過後，除了肌肉要恢復，跑鞋也要好好保養。如何清洗跑鞋，跑友們各有方法，跑鞋專家楊肇麟（阿楊）建議大家手洗，更要特別留意一個最易被忽視的仔細位置。
美國亞利桑那大學（University of Arizona）曾有研究報告指，每雙鞋子穿過兩周後，平均每隻鞋子就有42.1萬單位的細菌。
即使沒有驚人數字，跑鞋專家阿楊建議，每雙跑鞋穿著8至10次後，都應清洗，尤其香港夏季雨水頻密，練跑時每一步都踏在地上的雨水，極不衛生。
阿楊教大家清洗跑鞋步驟，洗鞋之前緊記準備一支舊牙刷，用以清洗鞋楦與中底之間的罅隙。
除了手洗，外國也有不少清洗跑鞋的機器，例如臭氧消毒器、小型洗機鞋或專用洗鞋袋，以臭氧或藍光等為跑鞋消毒，這些機器當然為懶得手洗跑鞋的跑友省卻不少麻煩。
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濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖）：
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渣馬過後，如何清洗跑鞋？
建議手洗。可以跟隨六個步驟，並用舊牙刷擦走隱藏污垢。
如何比較各大品牌的碳板跑鞋優劣？
可從鞋面舒適度及包覆、中底緩震與推進、跑鞋結構會否增加腳掌擺動及外底抓地力比較。按此閱讀四大品牌的碳板鞋比較。