跑鞋2023｜ASICS New Balance adidas Nike　四大碳板鞋實測比較

曾經著用ASICS、adidas、New Balance及Nike的碳板跑鞋，比較這四大品牌，並非要選擇「最好的」，而是了解四對碳板鞋的強項與弱點，找出「最合適的」款式。

【註：記者訪問後整理資料，以第一身形式撰寫跑者試後感】

要進入碳板鞋世界，建議跑者具備以「五分披」或更快速度完成全程馬拉松的能力，每周更有一定課量的力量訓練，否則無法駕馭這些「速度利器」，增加受傷風險。



目錄

1. 四對碳板鞋型號

2. 四對碳板鞋比較列表

3. 比較一：鞋面

4. 比較二：中底

5. 比較三：跑鞋結構

6. 比較四：外底

7. 總結



今次比較了以下四雙碳板鞋：

【跑鞋推薦2023】adidas ADIZERO PRO 3。（李思詠攝）

【跑鞋推薦2023】ASICS Metaspeed Sky+。（李思詠攝）

【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。（李思詠攝）

【跑鞋推薦2023】Nike ZoomX Vaporfly NEXT%。（李思詠攝）

我們將從鞋面、中底、跑鞋結構及外底點評。鞋面包含舒適度及包覆，中底針對緩震與推進，跑鞋結構指中底物料及足弓支撐對腳掌擺動的影響，外底則是跑鞋的抓地力。

【跑鞋推薦2023】比較四大品牌碳板鞋，包括ASICS、New Balance、adidas及Nike。

鞋面：New Balance既柔軟又包得實

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3的鞋面物料像有少許棉質，在四對中最為柔軟。ASICS感覺也不錯但略遜於New Balance，Nike未至於硬但說不上柔軟，adidas就真的比較硬淨。

New Balance以襪套設計鞋面，有外國鞋評認為頂級跑鞋不應以此設計，但這個鞋面跟我的腳形非常「夾」。雖然只得四個鞋帶孔，不像傳統跑鞋有較多段數逐段調校鬆緊，但由於鞋舌與鞋身連成一體，加上鞋帶孔位置開得較高（意指較接近足踝一端），即使鞋帶孔段數較少，整體也夠穩陣，跑時沒鬆脫。加上鞋面物料夠柔軟，令包覆強勁之餘又非箍得太緊，卻是穩妥實在的感覺。

adidas的包覆也不錯，但可能我的腳掌較厚，鞋籠空間高度不足導致「夾腳」，左腳尾趾對下的骨頭被夾得紅腫疼痛。鞋舌則值得一讚，物料薄身不刮腳，跑步時不會擺動，牢牢貼住腳背，十分舒適。

ASICS的鞋帶必須一讚，是四對中最輕最薄，其他鞋帶相對厚重較為「吸汗」，而且ASICS鞋帶以鋸齒邊設計，繫好後不曾甩鞋帶。

透氣度方面，四對碳板鞋皆非常透氣，但說到跑動時腳掌能感受空氣流動，先數adidas和ASICS。

至於Nike，鞋面的舒適度、透氣度和包覆力皆中規中矩，中底方是其最「煞食」之處。

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中底：Nike推進力大幅拋離

中底是碳板跑鞋的靈魂，厚度、柔軟度但推進力並存的特點，甚至顛覆了跑鞋歷史。比賽戰績最能反映碳板鞋中底的緩震與推進，Nike Vaporfly NEXT%實在遠遠拋離其他對手。

中底物料之柔軟度，意味着碳板有多大空間於被壓縮後再回彈，直接牽繫跑鞋推進力。Nike中底物料ZoomX在四個品牌中最腍，一穿上腳已感覺站不穩；即使我是重磅跑手（體重80公斤），ZoomX泡棉足以卸走衝力。

我曾穿Nike跑全馬比賽、步速「四分頭」的Tempo Run和運動場100米、200米加速跑，回腳時明顯感到碳板彈直再推向前（尤其加速跑特別用力踏步感受碳板回彈），推進力在四對中最兇猛，具體一點形容是「要同跑鞋鬥快」。adidas和New Balance較為平衡，不會推到失控，「你畀幾多對鞋，對鞋畀番幾多你」。

以跑車踩油由零加速打個比喻，Nike是0到100，adidas是0到80，New Balance是0到60，ASICS則是0到30。

跑鞋結構：ASICS夠穩陣少擺動

我們以腳掌擺程度（即「Roll唔Roll腳」）作為跑鞋結構的指標，當中因素有二：

1）中底物料柔軟度會否令腳掌容易擺動

2）足弓位置有沒有足夠支撐

如跑鞋易令腳掌擺動，代表跑友需要更多自身肌力去控制，過程中將加重小腿負擔，跑得愈多愈疲累，若肌力不足，大有機會小腿痛甚至受傷。

四對跑鞋中，ASICS Metaspeed Sky+雖然沒有特別加重足弓支撐，單單徒手摸的話，New Balance和Nike的足弓支撐甚至更勝ASICS，但因ASICS FF Blast Turbo中底的泡棉相對實淨，所以整體最穩陣，腳掌擺動最少。

想感受碳板鞋「Roll唔Roll腳」，除了穿上腳後能否站穩，跑彎位時感受跑鞋扭曲幅度和腳掌擺動程度，也是方法之一。

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外底：adidas抓地王當之無愧

PRO 3外底紋理雖然不算多，但使用Continental橡膠，在抓地力方面完勝另外三個品牌，「咬地王」當之無愧。無論是運動場乾地與濕地、乾爽的石屎平路、飛鵝山上落斜、入彎、甚至小量濕石，咬地力依然無敵，絲毫沒有「跣腳」。

四對之中，Nike最「跣」，相信曾經著用Nike跑鞋的跑友，在這方面都有經驗了。

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總結：認真了解細節 選擇最適合自己的

速度+肌力=駕馭碳板鞋基本條件

如文章開首所述，想進入碳板鞋世界，能以「五分披」或更快的速度完成全程馬拉松，是我建議的基本條件。太慢的話，中底碳板的推進力根本無用武之地，無法幫助跑友慳力。

除了速度，跑步以外的肌力訓練是另一個選擇碳板鞋的指標。碳板跑鞋的中底本身比其他跑鞋柔軟，加上推進力強，跑友本身有否足夠肌力承受中底之力量回饋（Responsiveness），並控制步履減少腳掌擺動，這一點非常重要，否則容易腳痛甚至受傷，例如足底筋膜炎、脛前疼痛（shin splint）和膝頭痛，都是常見傷患。

四對碳板鞋各有用途 非只重推進

憑個人水平及跑步經驗定位以上四對跑鞋，我認為ASICS Metaspeed Sky+適合有速度但欠肌力訓練，或者傷癒後重拾速度想嘗試碳板鞋的跑友。如果每周有恆常練跑、偶爾有肌力訓練，不妨嘗試New Balance的FuelCell SuperComp Elite v3。adidas ADIZERO ADIOS PRO 3和Nike ZoomX Vaporfly NEXT%相對高階，跑友要駕馭這兩對跑鞋，每周除了練跑，更要額外有兩至三課肌力訓練（練跑前後的體能不算數），當中Nike推進力較兇猛，adidas相對柔和。

個人而言，我會選擇Nike落場比賽，尤其想跑出個人最佳；若是輕鬆比賽或者日常Tempo Run和間歇跑，New Balance必然在我的跑鞋清單，ASICS亦是Tempo Run的不錯選擇；沒著用adidas只因腳形不合使然，就各種功能來說，PRO 3絕對是優秀型號。

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