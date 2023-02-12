渣打馬拉松｜全馬最快本地女跑手黃卓寧　渴望代表香港出戰亞運

香港跑手黃卓寧在第25屆渣打香港馬拉松的全馬比賽中，跑出2小時50分03秒，取得女子組第5名，成為今屆最快的本地女跑手。她表示寓賽於操，雖然未有創個人最佳時間（PB），但滿意表現，後半段跑得比前半更快。



黃卓寧第2次參加香港馬拉松的全馬比賽。（夏家朗攝）

黃卓寧在2021年「初馬」，首戰香港馬拉松，跑出2小時43分17秒，今屆再度出賽，未能創PB，以2小時50分03秒完成，成為第5位跑回維園終點衝線的全馬女選手，也是香港本地最快的女跑手。

賽後，黃卓寧表示今屆天氣較潮濕，路面較滑，但風勢比上次舒服。不過，她今屆以訓練心態順住跑，沒有刻意創PB。她說：「今次冇PB，但做到想要嘅名次，做到預期時間，我星期三先練咗課高強度訓練，都好辛苦。以練住去跑呢場比賽，冇特別為比賽調整訓練，今個星期里數都係百一二公里。」

「喺我角度睇，我練住咁去跑，都跑到呢個時間，我嘅體能已經突破咗，耐力有突破有進步，保持住進步就可以。」

黃卓寧賽後接受訪問，滿意今次寓賽於操的表現。（葉詩敏攝）

她表示接着會到韓國比賽，計劃在3月參加首爾馬拉松，但若果能被田總選中入香港代表隊，則會放棄首爾馬拉松，轉為代表港隊參加4月的大邱馬拉松。

「我跑步遲起步，未代表過香港，如果喺馬拉松可以代表到香港，都係幾大嘅動力。」

黃卓寧今年的重點是下半年，8月參加世大運的半馬比賽，希望能夠參加亞運的全馬比賽。被問到爭取2024奧運資格時，她坦言難度較大，「24年奧運個標『226（2小時26分）』係對我呢刻有啲吃力，有啲遠，未望到。」

黃卓寧承認目前較難獲得2024年奧運的資格，她將目光放得更遠。（夏家朗攝）

黃卓寧希望在今年之後的全馬比賽造出2小時38分至40分，「以『238』為基礎，『235』係個遠少少嘅目標，都應該畀個挑戰自己。」她表示若果保持進步，會以參加2028年奧運為目標。

黃卓寧在2021年渣馬後成為全職運動員，希望專注跑步。她現就讀中文大學四年級，攻讀體育，不介意為跑步延遲實習及畢業。她去年在黃金海岸馬拉松刷新個人的半馬成績，跑出1小時18秒30秒，但她其實不滿意那次表現，「比預期時間有落差，係個打擊」。在教練幫助下，她克服了約半年的低潮，在心理上振作過來。

在今次渣馬比賽，黃卓寧滿意自己的發揮及時間，特別提到前半段跑了1小時26分，但後半段加速，造出1小時23分。

「今日唔係衝PB、衝好快嘅時間，都知條路有挑戰性，之前都跑過一次，今次係我第二次喺香港跑全馬，以呢場當係一次練習長課，之後去海外希望跑到個快啲嘅時間。」