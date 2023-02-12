渣打馬拉松｜羅映潮半馬封后　衝線後與周潤發合照「原來佢咁高」

香港跑手羅映潮在渣打香港馬拉松（第25屆渣打馬拉松）的半馬拉松跑出１小時20分23秒，奪得女子組冠軍。她賽後遇上剛完成10公里賽事的影星周潤發，很高興得到這份驚喜禮物！



羅映潮衝線。（高詩琦攝）

在早上7時多，羅映潮跑抵維園，以1小時20分23秒衝線。等待她回來的，除了先一步跑到終點的男友黃啟樂，想不到還遇到周潤發。

「冇諗過返嚟有得同發哥影相！」羅映潮賽後說：「好高興，第一次見佢真人，原來佢咁高。」

羅映潮表示第一次見周潤發真人，想不到他那麼高。（高詩琦攝）

對於疫情後首屆渣馬，羅映潮覺得氣氛非常好，她說：「大家都好似有番以前好熱血嘅感覺，今日起步都覺得好興奮。」

屈旨盈以1小時21分35秒跑完，得全馬女子組亞軍，而季軍則是1小時25分52秒的曾曉彤。

屈旨盈以半馬女子亞軍衝線。（高詩琦攝）

羅映潮上屆參加10公里賽事，以36分27秒完成，奪得女子組冠軍。今屆她轉戰半馬，又贏錦標。談到21公里的賽道，她認為是先甜後苦，尾段考驗跑手。

她說：「15公里打後非常難，因為我哋一出入到西隧最低嗰個位，開始密密上斜上斜，基本上臨尾嗰14（公里）到返嚟都係保持有上落斜，所以我覺得14公里打後先係比賽嘅開始。前段好好，有少少暗落，都有助發揮，但一去到14公里打後就好多斜路，所以都有少少遜色同吃力。」

羅映潮（右）及男友黃啟樂一同贏得半馬錦標。（高詩琦攝）

情侶檔出戰渣馬 半馬齊齊稱王封后

羅映潮再次跟男友黃啟樂在渣馬得獎，黃啟樂同場贏得半馬男子組冠軍。「（會唔會提早慶祝情人節？）會呀，我哋都Book咗酒店，今晚一齊食個飯慶祝，當係稍為輕鬆下，之後繼續練習。」

「點慶祝情人節？練跑囉！因為我嚟緊跑初馬，其實都冇乜特別慶祝。我哋每日都一齊練習，相處時間都好多，對我嚟講每日都係情人節。」

羅映潮透露，將會在3月到首爾馬拉松挑戰「初馬」，首次參加全馬比賽。「我初馬其實唔使練到好harsh，因為有樣嘢叫burn out。如果初馬練得太harsh，好易會厭跑，唔想跑，同埋你心理會有影響，原來馬拉松咁辛苦，你個身體會慢慢reject呢樣嘢，通常準備初馬都唔會練到100%，都會留少少。」