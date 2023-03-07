跑鞋2023｜PUMA Deviate NITRO Elite 2實測　推進力穩定度兼備

之前穿過PUMA的碳板訓練鞋Deviate NITRO及Deviate NITRO 2，今次測試最頂級的第二代比賽鞋Deviate NITRO Elite 2，跑鞋重量、碳板推進力、中底避震和整體穩定度，跟我的跑步水平及腳形吻合，基本上沒什麼挑剔之處。

唯獨要注意的，相信是配一雙適合的跑步襪，以免鞋舌刮腳起水疱。

撰文：跑手T



【跑鞋推薦2023】PUMA Deviate NITRO Elite 2。（跑手T提供）

試後感

物料偷輕且透氣

一拿上手已經有驚喜，之前試過Deviate NITRO及Deviate NITRO 2，感覺相當重，作為比賽鞋款略嫌不夠靈巧。今次Deviate NITRO Elite 2 鞋身重量大減，鞋面布料大為輕透薄身，工程網布在陽光底下透光，即使在潮濕天氣或雨天跑步，依然舒適。

鞋跟包覆柔軟但有力

鞋頭明顯上蹺，穿上腳有少許「企唔穩」的感覺，身體重心明顯前傾，是近年坊間頂尖碳板比賽鞋的共通點。

一穿上腳後感覺比Deviate NITRO及Deviate NITRO 2稍硬，所以對路面反應也比較快。氮氣中底柔軟富彈性，但不會像踩棉花般「吸晒啲力」，每一下推蹬都感受到力量回饋。

之前穿著Deviate NITRO及Deviate NITRO 2，鞋跟包覆力各有優劣，NITRO鞋跟包裹位置比較薄，有兩片固定墊但功能有限，高速跑動時未能包緊腳跟，總覺「想甩鞋」，而且容易摩擦出水泡；NITRO 2則返璞歸真，改回傳統鞋跟設計，比較厚重但包裹力及舒適度提升；今次的NITRO Elite 2糅合兩對鞋的優點，鞋跟像NITRO 2但偷薄變輕，再改善NITRO原本刮腳的軟墊，穩定度大增。

鞋舌稍長，腳腕附近位置有輕微磨擦的感覺，可能需要穿稍長的襪子作保護。

練習表現分析

1. 運動場5隻1K間歇跑，平均速度約3:50

2. 雨中12K 均速Tempo，由荃灣海濱花園至汀九機場核心計劃展覽中心來回，沿路有上落斜，平均配速約4:50



於運動場泰坦地練習已有驚喜，碳板推進力很強，可媲美其他品牌同類型比賽鞋，但穩定度相對高，轉入彎道時十分流暢，而且容易控制速度，應該頗適合一些彎道多的路賽。

我對之前兩代Deviate NITRO的外底防滑力讚口不絕，今次轉戰NITRO Elite 2，PUMAGRIP「粒粒底」更加抓地，雨中高速跑動毫無難度；上斜時借助碳板的力量，輕輕「彈吓彈吓」便完成斜坡，明顯更省力。

不過跟其他品牌的速度型比賽鞋一樣，碳板的推進力令小腿較為受力，如果要再跑長距離，跑手要留意自身肌肉力量是否足以負荷。

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