跑鞋2023｜Skechers GO RUN Pulse實測　鍛煉腳掌肌肉的慢跑鞋

早前測試了Skechers的GO RUN MAXROAD 5，但對於入門跑手，未有足夠能力駕馭碳板的回彈力，MAXROAD 5未免太高階。今次測試的GO RUN Pulse，有別於現今大行其道那種既厚又軟的中底，跑鞋四平八穩亦具保護性，足以應付日常訓練，更有助鍛煉腳掌肌肉與基本功。



在Skechers於2022年第四季一口氣推出的三對新跑鞋中，Pulse屬於入門級別，適合「假日跑手」或長跑初哥。穿上腳的第一個印象是中底穩陣實淨，尤其近年大多穿著Maximalism的跑鞋，中底講求厚度及回彈，Pulse的分別特別明顯。

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【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN Pulse實測。

整次測試中，我在運動場跑了約10公里，於馬路跑了3至4公里。最初跑的頭15分鐘，的確感覺腳掌有點疲累，但在我而言這是一個好的訊號，反映腳掌因為習慣了Maximalism跑鞋的柔軟中底，部份肌肉漸漸不夠強壯，長遠而言不能忽略鍛煉腳掌，以免受傷。

「開鞋」之後，腳掌開始重新適應中底的實淨程度，我重拾靠自身肌力調整步履的感覺，但這不代表Pulse的中底保護性不足，以ULTRA FLIGHT®緩震技術製造的中底可減少衝力，其穩陣的設計配合鞋面綁穩鞋帶後的包覆力，每跑一步腳掌都沒有多餘擺動；加上相對平坦（6毫米）的前後掌落差，有助將地面衝力平均分佈於小腿和髖關節等，減少膝蓋獨自承受衝力的「工作量」，都能減低受傷風險。

另一要讚賞之處是Pulse夠抓地，在我跑過水窪、碎石路和轉直角急彎，跑鞋完全沒「跣」，Goodyear®特製外底的「咬地」能力，明顯十分稱職。

GO RUN Pulse是Skechers家族中的入門跑鞋，經過十多公里測試，它絕對是一雙能提供足夠保護的日常訓練鞋，對於跑量約8至10公里的一般跑手，或者經過強度課後需要恢復跑或Easy Run，Pulse是合適的選擇。其回歸基本步的中底，重拾一定程度的實淨，更能幫助跑手訓練腳掌肌肉，避免長期依賴又軟又厚的中底令肌力減弱，增加受傷風險。

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN Pulse實測。

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