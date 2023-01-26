跑鞋2023｜ASICS Novablast 3實測　軟熟中底堪稱長距離王者

中底是跑鞋的靈魂，各大跑鞋廠商不斷研發中底物料，鬥軟、鬥輕、鬥彈、鬥緩震。物料科技用於尖端競賽鞋款，也用於大眾型跑鞋。ASICS Novoblast系列以輕量及回彈為賣點，去年第三季推出第三代。

Novablast 3厚厚的後跟惹人注目，但更令人驚奇的是重量大減。跑了三課，終於感受跑鞋的功能與效果。



【跑鞋推薦2023】ASICS Novablast。（何偉畧攝）

ASICS Novablast 3簡介

相較品牌兩款長壽系列GEL-KAYANO與GEL-NIMBUS，以穩定和回彈為賣點的Novoblast「鞋齡」尚淺。第三代較上代最大改變，在於中底全掌採用ASICS家族中更輕更彈的物料Flytefoam Blast+，讓鞋款較上代大幅減重30克。

鞋舌設計亦有變動，與足踝更為貼服，加上兩側各有物料連結至鞋底，既舒適亦有助跑步時減少走位。

ASICS Novablast 3 Spec

重量：253克（US 9）

中底厚度：後跟31毫米 / 前掌23毫米

前後掌落差：8毫米

中底：Flytefoam Blast+

外底：AHAR

目標用家：日常跑步 / 初階跑手 / 中、低速課 / 長課



測試路段

1. 步行一天 + 跑馬地馬場外圍（逆時針方向）。一圈約1.85公里，總路程10K。磚地，全程平坦。

2. 跑馬地馬場跑道旁跑徑（順時針方向），一圈約1.4公里，總路程10K，平鋪路徑包含上、落斜。

3. 跑馬地 > 中環（皇后大道東 > 皇后大道中） > 上環（文咸東街 > 摩利臣街 > 干諾道西） > 中環海濱回程（西消防街 > 中環海濱） > 跑馬地。

總路程約10K，跑馬地至灣仔一段皇后大道東上斜，隨後緩緩下斜，轉彎位置多。海濱路段平坦。

【跑鞋推薦2023】ASICS Novablast。中底物料於開箱時仍未算十分軟熟，需要頗大力屈曲。但跑過約30K，已變得相當柔軟。（何偉畧攝）

試後感

甫開箱拿起跑鞋，中底後跟部看來厚得誇張，來訪的朋友看見亦好奇問：「咁大嚿，行山鞋嚟？」此等「重型」鞋款，一般而言都以穩定和保護為先。Novablast 3厚厚的中底，佈滿突出的細紋，猜想是否有助向前推送。跑起來跟想像，卻頗有分別。

首次穿上跑鞋，以為中底感覺會笨重。第一次穿起來步行，的確頗有份量，更甚者是腳底隱約感到點點疲累，前掌最初踏在地上更有輕微搖擺，着地時要注意站穩。第一課全為平路，着地觸感頗硬；可幸隨後兩課，過步感覺愈見暢順。經過一定路程後，中底逐漸「軟熟」。這個「熟」，也指跑者與跑鞋的關係，二者跑過一些路程，才能互相適應。

第二課在跑馬地跑圈，起初熱身時慢跑，以至起步後不久，步速約在「7分披」，感覺鞋身仍重。尤其上斜路段，着地後提步感到少許「拖腳」。明明報稱重量較上代輕了一截，累積里數20公里後仍然笨重。

到了第三課從灣仔跑到上環，在一段下坡路提速之後，平路上步速推上「6分披」，回彈的威力才發揮出來。下坡時不知不覺加速，到了金鐘的平路沒有刻意改變步姿，仍能保持速度。先前着地時硬梆梆的感覺消失，着地腳感變得軟熟，而且過步輕盈，終於感受到中底的回彈力。

良好的回彈效果需要一定速度發揮，鞋款助跑者緩緩提升均速，但要一下子加快速度，似乎不合這鞋的特性。Novablast 3並非尖端級別鞋款，沒有內嵌碳板幫助推送，測試時刻意調整跑姿把身體前傾，推送效果亦不算明顯。

總結：中底軟熟有利長課 注意開鞋里數

Novablast 3在保護方面不成問題，鞋籠前掌部份寬闊，鞋面物料包覆充實，輕而透氣。鞋舌薄而貼服，不會移位，鞋領厚度貼着足踝與腳跟，轉急彎時腳掌從無飄離內底。如此設定，日常跑步以至中、慢速長課都不成問題。惟要留意是新鞋落地，需要一定里數「開鞋」，才能達至作戰狀態。

跑鞋大潮流朝高回彈物料與厚底發展，近年大行其道的碳板鞋，中底內的碳板既輔助跑手向前，也助中底於回彈時變得穩定，跑手着地後，中底受力再回饋，集中往前推，而非四散。Novablast 3沒有碳板，中底物料在開鞋後頗為軟熟，較適合專用於長跑，應付操練與比賽絕對足夠。

【跑鞋推薦2023】ASICS Novablast。（何偉畧攝）

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