Salomon100｜「戰神」楊志成驚人速度跑落針山　連續兩周100K封王

「戰神」楊志成連續兩個周末參加100公里越野賽，皆贏得全場總冠軍！

他在2月底與黃浩聰、曾福祥及胡文津組隊，合力贏得樂施毅行者冠軍。只休息一星期，他在上周末出戰Salomon 100，留前鬥後，最後30公里才發力追過兩名領先的跑手，而且愈跑愈有，以15小時39秒跑到城門衝線，比亞軍的跑手快13分鐘。



黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成在2月底贏得毅行者冠軍。（樂施毅行者提供/資料圖片）

出院後不到一周即再上陣

楊志成在2月24日跑完毅行者，贏得冠軍，但當晚太高興，在缺水下喝了點香檳，結果身體不適，頭暈嘔吐，要入院治療，留醫多兩日後到2月27日才出院。

雖然跑完100公里又住了幾晚醫院，但楊志成在上周五決定，出戰上周六的Salomon 100越野賽。他說：「係火車sir（林成業）邀請我參加。佢係我好好嘅朋友，好難得嘅係，佢仲叫我唔好落場，佢知我大戰過後都未回到。」

楊志成起步前與朋友合照。（受訪者提供）

狀態不足 留前鬥後

「得6至7成狀態，仲未回到，隻腳同隻心態都攰。」楊志成衡量過後，認為雙腳狀態尚可，還是應邀上陣。他那時認為疲態下未必做到成績，但志在參與一定沒有問題，他說：「跑唔一定要攞獎嘅。」他臨急臨忙制定比賽時間表，在之前一晚找到好友及太太支援。

楊志成最初守在第4、5位，之後進佔三甲。（受訪者提供）

比賽初段，楊志成守在第4到5位。他說：「開頭唔fit，真係攰，我刻意放慢，全部上山落山都係用緊唔快唔慢嘅速度。」Salomon 100的賽道全長103公里，約6400米攀升。

楊志成表示在初段的檢查站還會慢慢跟朋友合照。（受訪者提供）

最後30公里狂追

他沒有勉強追趕領前的跑手，還慢慢在檢查站影相打卡，直至跑到第7個檢查站新娘潭、賽道尚餘約30公里，「戰神」決定進入比賽模式！支援隊成員馬木幾在那裏告訴他，目前比領先的跑手慢20分鐘。楊志成說：「20分鐘其實好難追，未諗過追，但個人跑順咗，最後30公里，試下開比賽mode（模式）追。」

「可能留太多力，嗰刻唔攰。」

楊志成多謝所有支援及支持他的人。（受訪者提供）

「喺下一個check point（鶴藪檢查站、離終點約20公里），我追到差10分鐘。」長期守在第3位的楊志成繼續發力，在登九龍坑山的長斜路，先過了黃國威，進佔次席。

落到大埔，由錦石新村到碗窰的路上，他跟領先的外籍跑手Oleksii Melnyk大鬥法，「同佢片過」，技勝一籌。離終點不足10公里時，他取得領先。

在最後草山及針山的路段，楊志成愈戰愈勇，不斷拉開與Oleksii Melnyk的差距。他說：「有少少心雄，想追15個鐘內。」他這樣形容落針山的過程：「唔好理咁多，唔要腳也要衝返城門水壩終點，未試過跑了百幾公里山後，咁樣落山。」他表示僅用4分鐘便從針山頂落到城門水壩。

楊志成回到城門衝線。（馬木幾攝/受訪者提供）

最終，楊志成以15小時39秒衝線，雖然差幾十秒未能「sub 15」，但仍順利以很大優勢贏得Salomon 100的全場總冠軍。Oleksii Melnyk慢了13分鐘才回到終點得亞軍，至於黃國威則以15小時21分得季軍。

連續兩個周末跑100公里級別的山賽，連續兩次贏得全場總冠軍。他表示：「冇諗過總冠軍，真係好意外！」他特別多謝幾位答應幫忙支援的朋友，他千叮萬囑叫記者要落他們的名字，他們是馬木幾、Edith、Ringo、添爺及太太Cherry。