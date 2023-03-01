跑鞋2023｜PUMA ForeverRUN NITRO登場　加強緩震適合日常慢跑

PUMA近月接連推出新跑鞋，繼上月的競賽級跑鞋Deviate NITRO Elite 2，今月則有大眾化型號ForeverRUN NITRO，適合日常慢跑訓練，以雙層氮氣中底配合各種科技，加上與Kaiser Sport & Ortopædi研發獨有鞋墊，為跑手分散腳掌壓力，跑得更穩定。



跑鞋界早前因應大型比賽而迎來多款「高手限定」的競賽碳板鞋，但比賽以外，PUMA都照顧到跑手們日常訓練的需要，推出最新的ForeverRUN NITRO回歸大眾化市場。ForeverRUN NITRO適合日常慢跑，緩震性能自然是最大特點。跑手對PUMA的招牌NITRO Foam氮氣中底並不陌生，就是將液態氮注入高品質物料製成中底，此技術為跑手帶來輕量與高效緩衝並存的穩定腳感。今次ForeverRUN NITRO以雙層密度的NITRO Foam氮氣技術製作中底，加強緩震效果；加上ForeverRUN NITRO主打的RUNGUIDE SYSTEM高科技導引支撐系統，以雙層密度的NITRO Foam製作中底，令跑手可以輕鬆跑出最佳步幅，跑得更穩定更長遠。

【跑鞋推薦2023】PUMA ForeverRUN NITRO，適合日常慢跑。由NITRO Foam氮氣中底科技結合RUNGUIDE System高科技導引支撐系統，提供絕佳緩震。（PUMA提供）

值得一提是ForeverRUN NITRO獨有的RUNGUIDE SYSTEM 高科技導引支撐系統，除了採用雙重密度的NITRO Foam氮氣中底科技外，ForeverRUN NITRO的獨特鞋墊是由PUMA與Kaiser Sport & Ortopædi專家共同研發，模組化鞋踭設計加上蹠骨軟墊，能夠提升對足弓的支撐，並引導腳掌的力量，使跑手跑出自然步幅，提升跑步時的穩定性。

PUMA透過196名跑手以超過7.5萬公里為跑鞋測試，跑手皆認為ForeverRUN NITRO帶來穩定步履，減少腳掌內旋速度，亦紓緩跑步對脛骨的衝擊。

跑步除了為比賽和速度，對一般人而言正是為了健康，日常跑鞋須注重緩震性能及穩定性，跑手才可持之以恆，跑得更長更遠。ForeverRUN NITRO屬於親民型號慢跑鞋，適合所有跑手用於日常慢跑，尤其跑步新手，大都由慢跑鞋開始入手。ForeverRUN NITRO於3月1日起發售，建議零售價$1,299。

【跑鞋推薦2023】通過實驗室測試，一眾跑手認為ForeverRUN NITRO跑得更穩定，其RUNGUIDE SYSTEM 高科技導引支撐系統有效減少腳掌內旋速度，亦減低跑步時對脛骨的沖擊。（PUMA提供）

ForeverRUN NITRO SPEC：

重量：274克（男裝）、224克（女裝）

中底厚度（後跟/前掌）：36毫米/26毫米

前後掌落差：10毫米

主要技術：

1. 雙重密度NITRO Foam氮氣中底科技

2. RUNGUIDE 高科技導引支撐系統

3. PUMAGRIP極強抓地大底

4. 與Kaiser Sport & Ortopædi專家共同研發獨特鞋墊



【跑鞋推薦2023】PUMA ForeverRUN NITRO，屬親民型號，主打緩震效能。（PUMA提供）

PUMA ForeverRUN NITRO是什麼種類跑鞋？ PUMA ForeverRUN NITRO主打日常慢跑，以緩震效能為最大賣點。 PUMA ForeverRUN NITRO售價？ PUMA ForeverRUN NITRO建議零售價為$1,299，3月1日起公開發售。

（以上資料由客戶提供）

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