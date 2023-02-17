渣打馬拉松｜盤點精英跑手與藝人跑鞋之選 周潤發蔡思貝同一品牌
第25屆渣打香港馬拉松曲終人散，恭喜217位跑手成為「萬金先生」或「萬金小姐」。今屆的焦點跑手肯定是「發哥」周潤發，他完成10公里賽事，賽後在終點成為人人爭相打卡合照的對象。
研究今屆渣馬數位精英跑手及藝人跑手的照片，試圖找出他們所穿的跑鞋品牌及型號。在全馬男、女子三甲之中，有一半人穿Nike，adidas、安踏及李寧各一。周潤發、蔡思貝及梁諾妍3位藝人跑手也是Nike的支持者。
數過66位「萬金小姐」的跑鞋，發現至少45人穿Nike，adidas及ASICS亦各有少量捧場客。由此可見，Nike是今屆渣馬最受跑手歡迎的品牌。
全馬男子冠軍Kipchumba Philimon Kiptoo
時間：2小時10分47秒
跑鞋：安踏 C202GT PRO
全馬男子亞軍Yizengaw Limenih Getachew
時間：2小時11分25秒
跑鞋：李寧飛電3 ULTRA
全馬男子季軍Tadesse Senbeta Geza
時間：2小時11分59秒
跑鞋：Nike Vaporfly NEXT%
全馬女子冠軍Jimma Fantu Eticha
時間：2小時27分50秒
跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3
全馬女子亞軍Biyadgilgn Sinke Dessie
時間：2小時34分46秒
跑鞋：Nike Vaporfly 4%
全馬女子季軍Negasa Gadise
時間：2小時48分05秒
跑鞋：Nike Vaporfly NEXT%2
全馬男子本地冠軍紀嘉文
時間：2小時24分45秒
跑鞋：Nike AlphaFly NEXT% Flyknit
全馬男子本地亞軍黃尹雋
時間：2小時25分59秒
跑鞋：李寧飛電3 ULTRA
全馬男子本地季軍張耀樑
時間：2小時26分03秒
跑鞋：Nike Vaporfly NEXT% 2
全馬女子本地冠軍黃卓寧
時間：2小時50分02秒
跑鞋：Nike Alphafly NEXT%2
【部分藝人跑手及所穿跑鞋】
全馬女子梁諾妍
時間：3小時57分16秒
跑鞋：Nike Vaporfly NEXT% 2
半馬女子蔡思貝
時間：1小時47分34秒
跑鞋：Nike Vaporfly NEXT% 2
十公里男子周潤發
時間：1小時3分57秒
跑鞋：Nike Vaporfly 2
十公里男子吳保錡
時間：55分11秒
跑鞋：Puma Deviate NITRO 2