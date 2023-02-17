渣打馬拉松｜盤點精英跑手與藝人跑鞋之選　周潤發蔡思貝同一品牌

第25屆渣打香港馬拉松曲終人散，恭喜217位跑手成為「萬金先生」或「萬金小姐」。今屆的焦點跑手肯定是「發哥」周潤發，他完成10公里賽事，賽後在終點成為人人爭相打卡合照的對象。

研究今屆渣馬數位精英跑手及藝人跑手的照片，試圖找出他們所穿的跑鞋品牌及型號。在全馬男、女子三甲之中，有一半人穿Nike，adidas、安踏及李寧各一。周潤發、蔡思貝及梁諾妍3位藝人跑手也是Nike的支持者。

數過66位「萬金小姐」的跑鞋，發現至少45人穿Nike，adidas及ASICS亦各有少量捧場客。由此可見，Nike是今屆渣馬最受跑手歡迎的品牌。



Philimon Kiptoo Kipchumba首先衝線，贏得全馬冠軍。（夏家朗攝）

全馬男子冠軍Kipchumba Philimon Kiptoo

時間：2小時10分47秒

跑鞋：安踏 C202GT PRO

安踏 C202GT PRO（Facebook）

全馬男子亞軍Yizengaw Limenih Getachew

時間：2小時11分25秒

跑鞋：李寧飛電3 ULTRA

李寧飛電3 ULTRA（官網圖片）

全馬男子季軍Tadesse Senbeta Geza

時間：2小時11分59秒

跑鞋：Nike Vaporfly NEXT%

Nike Vaporfly NEXT% （網上圖片）

全馬女子冠軍Jimma Fantu Eticha（夏家朗攝）

全馬女子冠軍Jimma Fantu Eticha

時間：2小時27分50秒

跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

adidas ADIZERO ADIOS PRO 3（官網圖片）

全馬女子亞軍Biyadgilgn Sinke Dessie（夏家朗攝）

全馬女子亞軍Biyadgilgn Sinke Dessie

時間：2小時34分46秒

跑鞋：Nike Vaporfly 4%

Nike Vaporfly 4%（網上圖片）

全馬女子季軍Negasa Gadise

時間：2小時48分05秒

跑鞋：Nike Vaporfly NEXT%2

Nike Vaporfly NEXT%2（網上圖片）

紀嘉文是今屆全馬最快的本地跑手。（夏家朗攝）

全馬男子本地冠軍紀嘉文

時間：2小時24分45秒

跑鞋：Nike AlphaFly NEXT% Flyknit

Nike AlphaFly NEXT% Flyknit（網上圖片）

全馬男子本地亞軍黃尹雋。（夏家朗攝）

全馬男子本地亞軍黃尹雋

時間：2小時25分59秒

跑鞋：李寧飛電3 ULTRA

張耀樑殺入全馬本地跑手三甲。（葉詩敏攝）

全馬男子本地季軍張耀樑

時間：2小時26分03秒

跑鞋：Nike Vaporfly NEXT% 2

全馬女子本地冠軍黃卓寧（夏家朗攝）

全馬女子本地冠軍黃卓寧

時間：2小時50分02秒

跑鞋：Nike Alphafly NEXT%2

梁諾妍（左）及蔡思貝在完成比賽後合照。（高詩琦攝）

【部分藝人跑手及所穿跑鞋】

全馬女子梁諾妍

時間：3小時57分16秒

跑鞋：Nike Vaporfly NEXT% 2

Nike Vaporfly NEXT% 2（官網圖片）

半馬女子蔡思貝

時間：1小時47分34秒

跑鞋：Nike Vaporfly NEXT% 2

Nike Vaporfly NEXT% 2（官網圖片）

周潤發與保錡在終點合照，發哥穿Nike，保錡穿Puma。（Instagram）

十公里男子周潤發

時間：1小時3分57秒

跑鞋：Nike Vaporfly 2

Nike Vaporfly 2（官網圖片）

十公里男子吳保錡

時間：55分11秒

跑鞋：Puma Deviate NITRO 2