漁護署證實嘗試捕捉大帽山孔雀情侶　呼籲行山人士保持距離勿餵飼

大帽山的「孔雀情侶」近來引起山友關注，漁護署周四下午更派員上山捕捉，但未能成功。漁護署周五晚回覆指，孔雀在行人路及馬路上來回走動，吸引遊人拍照，可能會影響其他人或駕駛人士，所以他們正嘗試在安全情況下捕捉那兩頭孔雀。漁護署表示香港沒有本地野生孔雀，牠們屬於外來物種。



周四行動詳情：行山直擊漁護署圍捕大帽山孔雀 「孔雀情侶」飛脫包圍逃進叢林

漁護署以電郵回覆表示：「本署近日接獲多名市民報告，指於大帽山郊野公園內發現兩隻孔雀，遂派員跟進並進行捕捉行動。由於孔雀在行人路及行車路上來回走動，吸引遊人駐足觀看及拍照，可能對其他行人或駕駛人士構成危險，故本署正嘗試在安全情況下進行捕捉行動。」

【3月3日的大帽山孔雀】

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「本港沒有本地野生孔雀，本署亦無有關孔雀的資料。」漁護署呼籲行山人士遇上孔雀時要保持距離，他們續表示：「如遊人行山時遇到孔雀，應保持適當距離，不應餵飼及走近拍照，以免影響其他遊人及駕駛人士。」

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【漁護署周四嘗試圍捕「孔雀情侶」】

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記者詢問漁護署，倘若捉到孔雀後會怎樣處置，例如會否送往嘉道理農場或者會否人道毀滅，他們回答：「由於孔雀屬野生外來物種，本署不會安排給市民領養。一般而言，本署會先將捕獲的流浪動物或接收的棄養動物送往本署轄下的動物管理中心，由獸醫進行詳細健康檢查，並按個別情況作出適當跟進，包括將其送至合適的動物福利機構接受照料。」