39歲張耀樑披港隊戰衣大邱馬拉松傳捷報　偕莊司暘再創PB︱跑步

年齡只是數目字，講就容易，香港長跑好手張耀樑再次用實際行動證明，只要有決心，現實也有可能做到。

39歲之齡披上香港隊戰衣出戰韓國大邱國際馬拉松，正職需要通宵工作的張耀樑，繼渣打香港馬拉松（渣馬）後，再次刷新個人最佳時間（PB）。



張耀樑（右）、莊司暘（左）在大邱馬拉松再創佳績。

張耀樑今年2月在渣馬跑出2小時26分04秒，躋身本地三甲，成績僅次全馬現任和上任香港紀錄保持者紀嘉文、黃尹雋，他的好友莊司暘當時以2小時27分46秒緊隨其後得本地第四名。張耀樑與莊司暘雙雙入選港隊，代表香港出戰大邱國際馬拉松。

二人今天在大邱馬拉松再創佳績，香港田徑總會公布，張耀樑以2小時24分37秒完賽得第21名，莊司暘亦跑出2小時26分14秒，得第24名，攜手再創PB。

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渣馬當日，張耀樑（右）與莊司暘（左）成為全馬本地跑手第三、四名。（資料圖片；夏家朗攝）

今年2月渣馬過後，他的教練陳家豪大讚阿樑為「真·最強市民跑手」，在社交媒體感慨發文：「年紀都唔細㗎啦，全職工作，練習完訓（瞓）幾個鐘就通宵返工，都可以喺呢條賽道呢個天氣跑到呢個咁全職嘅時間2：26：04，好想他朝一日見到你代表香港參賽。」

家豪的願望很快便實現，阿樑不止在渣馬後入選港隊，今天（4月2日）還親身見證對方和莊司暘兩位學生披上港隊戰衣再創佳績。家豪日前陪伴二人一起出發到韓國，今天比賽日化身啦啦隊，當阿樑和阿暘經過時，肉緊地高聲為他們打氣。

陳家豪（右）陪伴兩位學生張耀樑、莊司暘一起到韓國參賽。（樂家跑會Facebook）

張耀樑曾獲教練陳家豪讚揚是個真正最強的「市民跑手」。（資料圖片；葉詩敏攝）

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