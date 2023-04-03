港隊戰衣的使命與意義　莊司暘盼有機會全職訓練突破潛能︱跑步

張耀樑、莊司暘兩名港隊新丁，首度披上香港隊戰衣攜手出戰韓國大邱國際馬拉松，二人繼2月渣馬後，再次分別刷新個人最佳時間（PB），得到賽事第21及24名。

屢創佳績背後，二人在賽前和比賽期間各自遇上難題，不過他們格外珍惜得來不易代表香港的機會，大學畢業不久的莊司暘更期望有機會全職訓練，突破個人潛能。



莊司暘（左）、張耀樑（右）雙雙首度代表香港出戰韓國大邱馬拉松。（受訪者提供）

連創PB背後 兩跑手各有苦處

39歲的張耀樑今年2月在渣馬跑出2小時26分04秒，莊司暘以2小時27分46秒緊隨其後，分列本地第三、四名，雙雙入選港隊，代表香港出戰大邱國際馬拉松。張耀樑以2小時24分37秒完賽得第21名，莊司暘亦跑出2小時26分14秒，得第24名，攜手再創PB。

連續兩場馬拉松PB背後，需通宵上班的阿樑為請假出戰今次賽事，賽前兩星期起一路加班工作，以致休息不足並受傷，減少訓練量和休息仍未見好轉，一度擔心不能完成賽事。年輕人莊司暘今仗頭20公里跑得輕鬆，以為可以輕鬆達到2小時25分鐘之內的目標時間，不料後半程身體累積下來的疲勞出現反應，令他一路跌速，即使最終成績仍在預期範圍內，未能達到225（2小時25分之內）卻有少少遺憾。

張耀樑（右）、莊司暘（左）在大邱馬拉松再創佳績。

港隊戰衣有種身份，有種責任

首度披上港隊戰衣出賽，張耀樑先說一句：「件衫好靚」，認為自此「多了份使命感，叫自己不要輕言放棄」。莊司暘稱早已想入港隊，「穿上香港隊衫，有種身份，有種責任，多咗一份想要做得更好的感覺，更加認真。」

司暘初嘗代表香港滋味後，希望將來能夠繼續下去，「想以香港代表身份，繼續在世界探索同突破自己潛能。」大學畢業後，他以接近全職時間練習，間中會返兼職當助教，「有機會、有條件都想全職訓練，想睇吓自己專注訓練狀態下，可以去到幾遠。」

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莊司暘稱與一班特邀跑手共同生活數天，令他要變強的心燃燒得更熾熱。圖右為教練陳家豪。（受訪者提供）

張耀樑：最緊要唔好覺得自己年紀好大

他們在今次賽事與來自世界各地特邀跑手一起生活兩、三天，讓莊司暘大開眼界：「第一次這麼近距離地接觸這些來自東非的世界級選手，樸素的外表及謙和的舉止，背後是一個個驕人的成就，自己望塵莫及、心生讚嘆之餘，那股想要變強的心燃得更熾熱。」

至於年屆39的張耀樑，希望未來成績再有突破，同行的教練陳家豪預告，阿樑今年可能還有一場全馬，同時擔心對方一年跑三場太多，目前尚在部署。張耀樑的年齡常被拿來做文章，他卻不以為然：「我唔覺自己39歲，心境好年輕。」他希望繼續突破，繼續跑下去，「最緊要唔好覺得自己年紀好大。」

張耀樑（後）、莊司暘（右）在教練陳家豪（左）陪同下出戰大邱馬拉松。（受訪者提供）

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