行路Fantasy｜炎夏帶狗到南豐紗廠　寵物友善文青Cafe與設計小物

最後一期《行路Fantasy》，說什麼阿叮也要登場的，但遇上33度的高溫怎麼辦？只能使出每次天雨或酷暑時的武器——南豐紗廠。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



必須先說一下熱天帶狗狗外出的注意事項，根據愛護動物協會的資料，狗在熱天中不僅會不適，更可以有嚴重後果，例如中暑，狗一旦體內溫度超過攝氏41度，細胞、器官便會受損。狗會透過喘氣去調節體溫，但狗除了鼻子和手腳上的肉球外，皮膚並沒有汗腺，需要透過吸入較冷的空氣、再呼出肺部的熱空氣來散熱，所以當空氣氣溫高，散熱功能便會開始失效。

另外，一般路面在被太陽曬過後會變得極熱，狗狗在上面行走，有機會灼傷手腳，無論如何，天氣如此炎熱，真的不適合狗狗戶外活動。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

南豐紗廠本身是50年代誕生的南豐紡織，在香港製造業蓬勃時，曾是香港產量最高的紗廠之一，到90年代產業式微，最終在2008年停運，成為貨倉，再到2014年展開活化計劃、到2018年完成，將四、五及六廠，活化成為今次造訪的商場「南豐店堂」，另外尚有CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）和南豐作坊。

為什麼說南豐紗廠是「秘密武器」？香港已越來越多「寵物友善」的商場可以帶狗內進，但在蛋看來，南豐紗廠的優勢很多：

1. 狗狗可以在地面行走、寵物較多活動空間

不少寵物友善的商場，都需要將小狗放在袋或寵物車內方可內進，當然這也是為了保護小狗，畢竟商場人多，容易踩到狗狗；蛋也試過在這些商場租寵物車，但叮在車內不停咳嗽，相信是車子不算十分衛生。而許多商場的店舖也是不容許狗進入的。

在南豐紗廠，最重要是繫上牽繩、不要讓狗狗便溺，不少狗主都會讓狗狗穿上禮貌褲，蛋則先確保叮在出發前已解決大小便。除了室內食肆，狗狗基本上可以進入大部份店舖，一同逛街；而且紗廠本身設計就非常闊落，平日人流不多時逛得更舒適，還有許多店舖本身就是為寵物而設的，秋冬時經常舉辦市集，也會成為全港寵主的好節目。

2. 設地方讓寵物一同用膳、餐廳設寵物餐

紗廠內好幾間餐廳，都有開放式的用餐處，讓人寵可一同舒服地坐着用膳，不僅設有款式甚多的寵物餐，而且食物質素頗高、咖啡好喝，蛋即使不帶狗，也會約朋友到這些餐廳相聚呢。但要注意的是，餐廳平日不會營業得太晚。

對家住大西北的蛋來說，紗廠另一個優勢就是比較近，單程車費大約170元便能解決。雖然叮在紗廠散步沒有去公園那麼自在開心，但為了健康着想，還是忍一忍吧。另外，別忘了帶充足的食水，定時讓狗狗補充水份。

南豐紗廠，這條便是「白田壩里」。

和叮乘車直接來到南豐紗廠，在白田壩街下車，便能沿着這條漂亮的「白田壩里」進入。紗廠以前是封閉式的，為了讓紗廠活化時融入公共空間，就拆去了部份六廠的結構，以這條白田壩里貫穿青山公路及白田壩街，周末時會擠滿在壁畫前打卡的遊人，現在也多了許多遊客，個人認為要帶狗的話，平日會較為舒適，當然周末來就會見到很多不同的狗狗，狗狗也能交到很多朋友呢。

趁時間尚早遊人不多，先在寬闊的大堂拍幾張照片，透過天花映進來的陽光造成交錯的光與影，很漂亮，可惜阿叮很愛逃避我的鏡頭，比大球星還難拍。

好不容易才讓叮望鏡頭。

大部份時間都是這樣子的。

逛了一圈，決定最後才回到這邊吃飯，先經樓梯往樓上的店舖走走。經過中庭這條長長的樓梯便會上到一樓，然後穿過玻璃天橋，這邊的店舖是蛋很喜歡的，有一家店集合了許多插畫小物、貼紙、卡片、襟章等，很適合慢慢逛；另外有兩間售賣寵物用品的店，也很受寵主歡迎。

值得一提的是，近年秋冬之時，紗廠經常在天台平台舉辦市集，吸引人潮來訪，也有很多售賣寵物用品、手製包餅、手工飾品的攤檔，好逛又好買。不過隨着疫情過去、香港全面「開關」，人流就有所減少了。

還有售賣寵物禮服的店。

慢慢在紗廠繞了一圈，就回到中庭吃午餐，這裏能帶狗的餐廳大約有5間，分布在地下至二樓，都是設有開放式用餐區的地方，其中有一間還會提供寵物座墊呢。天氣熱，莫說是狗，人的胃口也不算好，就點了一份酸種吐司，雖然好吃，可惜最後還是吃不完。喝了杯凍的美式咖啡，就正式結束今次的旅程了。

酸種吐司和冰咖啡。

重溫蛋叮過往路線：

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。

