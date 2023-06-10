越野跑世錦賽｜謝覺偉偕日本勁敵衝線出現奇景　「咁就友誼行先」

在周五（9日）的世界山徑越野跑錦標賽的長距離組別，香港跑手「阿歹」謝覺偉以11小時05分51秒排男子31位，成績列亞洲第2，僅次日本跑手小笠原光研。

在尾段，謝覺偉與另一名日本跑手川崎雄哉十分接近，兩人沒有在最後大直路大鬥法，而是老友地一起衝線，時間及名次一樣。

另一位香港跑手黃浩聰以11小時20分59秒跑完84.9公里賽事，排男子41位，列亞洲第5。



從直播片段所見，川崎雄哉（左）及謝覺偉一同跑向終點。（網上片段截圖）

謝覺偉採取留前鬥後的策略，在頭30公里大幅上落的路段，他維持在排名七十多位。之後，謝覺偉幾乎在每個檢查站的排名都比上一個前。在最後20公里路，他已經躋身前40名。

謝覺偉披上區旗衝線。他跟川崎雄哉沒有最後大鬥法，而是很老友地一起衝線。（網上片段截圖）

在尾段，謝覺偉跟小笠原光研、川崎雄哉兩位日本跑手的距離很接近。小笠原光研力壓兩人，以11小時04分57秒衝線，排男子30名，並成為首位回到終點的亞洲跑手。

謝覺偉衝線一刻，川崎雄哉也幾乎同時過終點。（網上片段截圖）

謝覺偉及川崎雄哉追得很貼，比小笠原光研慢不足1分鐘。謝覺偉及川崎雄哉一同進入最後大直路，前者披住香港區旗。兩人沒有鬥過你死我活，而是友好地一起慢跑去終點，甚至有點互相禮讓。

從直播片段見到，當兩人離終點線一步之遙時，齊齊收步，川崎雄哉似乎想推謝覺偉先過終點。

謝覺偉舉起區旗慶祝。（網上片段截圖）

最後，謝覺偉及川崎雄哉同樣以11小時05分51秒完成賽事，並列男子31位，同樣是亞洲第2。

謝覺偉及川崎雄哉同樣是31名。（網上截圖）

謝覺偉上屆世錦賽代表香港參加40公里的短距離組別，總排名49位，為首位衝線的亞洲選手。

謝覺偉舉起區旗慶祝。（網上片段截圖）

賽後，記者以短訊詢問謝覺偉「禮讓衝線」的情況，他回覆：「咁最後同日本人衝線，然後去推我……因為最後18公里，我同兩個日本人一齊跑咗一段佢又追吓我我有追下佢，跟住然後佢放甩咗我，我好俾心機咁追上去。嗰時已經係82公里，咁最後得返3公里咁就友誼行先。」

香港跑手黃浩聰（左）及謝覺偉。（香港越野跑步總會Facebook）

另一位香港跑手黃浩聰也是留前鬥後，頭20公里的排名在百名以外，之後逐步攀升，最後以第41名完成，成為第5位衝線的亞洲跑手。他的時間為11小時20分59秒。

在上屆世錦賽，黃浩聰同樣代表香港出戰長距離組別，當時他總排名32位，在亞洲跑手中名列第3。

黃浩聰以男子41名衝線。（受訪者提供）

黃浩聰是第2位衝線的香港跑手。（受訪者提供）

追蹤跑手到達時間：https://my.raceresult.com/237839/live

以下為比賽期間不斷更新的內容：

【23：40更新】

謝覺偉以11小時05分51秒跑完，男子第31位，亞洲第2。

【23：05更新】

謝覺偉花了10小時25分36秒抵達Höttinger Alm（75.3公里），排35位，落後兩位日本跑手，暫列亞洲第3位。黃浩聰就用10小時26分37秒到Achselboden Hütte（73公里），排43位，暫列亞洲第5位。

【22：25更新】

法國跑手Benjamin ROUBIOL以9小時52分59秒衝線，成為冠軍。

【21：30更新】

謝覺偉用了8小時38分54秒跑到Kranebitten（65.8公里），排第37位。黃浩聰則用了8小時59分03秒跑到，排第57位。

女將張敏怡就用8小時38分20秒跑到Salfeins（49公里），排44位。

【20：07更新】

謝覺偉花了7小時31分48秒，抵達Grinzens Sportplatz（53公里），男子排名43位。

【18：15更新】

謝覺偉以第60名抵達Axamer Lizum（38.2公里），黃浩聰則是第82名。

【17：40更新】

謝覺偉花了4小時50分01秒抵達Halsl（35公里），排名升上62位，落後領先的跑手34分鐘。

黃浩聰就以5小時03分28秒到達，排名升到86位。

【16：25更新】

謝覺偉仍然是跑得最快的香港跑手，用3小時42分53秒跑到Kreuzjoch（28.8公里），排75位，排名略有下滑。

黃浩聰排名持續上升，他花3小時52分44秒抵達Kreuzjoch，排99位。

【15：55更新】

謝覺偉以3小時19分37秒到達Starkenburger Hütte（23.2公里），排男子73位。

黃浩聰的排名繼續上升，以3小時30分抵達Starkenburger Hütte，排103位。

【15：08更新】

謝覺偉及黃浩聰的排名上升。

謝覺偉用了2小時3分28秒抵達檢查站Neustift（17.8公里），男子排名71位，比領先跑手慢10分32秒。黃浩聰用了2小時13分40秒到達，排122位，而曾進傑則以2小時19分02秒排141位。

張敏怡用了2小時41分09秒到達Neustift，排93位。

【13：50更新】

謝覺偉花了1小時10分07秒跑抵首個檢查站Hühnerspiel（8.2公里），成為暫時跑得最快的香港跑手，男子排名85位，比領先的跑手慢8分40秒。

黃浩聰及曾進傑同樣用了大約1小時17分抵達Hühnerspiel，分別排134及136位，比領先跑手慢超過15分鐘。

張敏怡就花1小時27分49秒到Hühnerspiel，在女子組排96位。

世錦賽長距離賽事在香港時間中午12時半開跑。（網上片段截圖）

謝覺偉、黃浩聰、曾進傑及張敏怡抵達賽事起點準備。（受訪者提供）

開賽時間：當地時間上午6時30分（香港時間中午12時30分）

地點：奧地利因斯布魯克

長距離賽距離：84.9公里

長距離賽總攀升：5554米

港隊男子代表：謝覺偉、曾進傑、黃浩聰

港隊女子代表：張敏怡



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世界山徑越野跑錦標賽長距離組別賽道。（網上截圖）

黃浩聰賽前透過社交網站表示：「經過早兩日試咗部分嘅路，今場賽道應該會幾難，對香港跑手會幾難適應，我哋會努力，希望3個男子組能夠11小時內完成。」

曾進傑、謝覺偉、張敏怡及黃浩聰準備出戰長距離賽事。（受訪者提供）

曾進傑在賽前一日表示，當地天氣很好及乾爽，氣溫大約11至23度，上到大約海拔2500米的高地會比較涼，所以大會指定的裝備比較多。他們試過最後一段賽道，比過往的世錦賽較窄、多彎、崎嶇，可能有利歐洲跑手。曾進傑表示，可以跟不同世界級跑手較量及交流，都是人生寶貴的經驗。