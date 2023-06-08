越野跑世錦賽｜「鷹鷹」曾進傑首度為港披甲　僅3周備戰長距離賽

香港派出3男1女參加在奧地利因斯布魯克舉行的世界山徑越野跑錦標賽，謝覺偉、曾進傑及黃浩聰出戰男子長距離組別，而張敏怡就會跑女子長距離組別。今次香港首次派出3位跑手參加同一組別，可以競爭團體排名，曾進傑及黃浩聰希望港隊能躋身團體前10名。



謝覺偉（左二起）、曾進傑、張敏怡及黃浩聰周日出發往奧地利參賽。（HKAAA Facebook）

世界山徑越野跑錦標賽長距離組別（84.9公里）

日期：6月9日（星期五）

港隊男子代表：謝覺偉、曾進傑、黃浩聰

港隊女子代表：張敏怡



謝覺偉、曾進傑及黃浩聰是4月底香港山路錦標賽2023的男子長距離組別（53.6公里）三甲跑手。黃浩聰代表港隊的經驗最豐富，上屆在泰國舉行的世錦賽中，他跑出男子長距離組別32位，在亞洲選手中排名第3位。「阿歹」謝覺偉上屆首度入選港隊，在男子短距離組別跑第49位，成為時間最快的亞洲跑手。

謝覺偉專訪：越野跑「港一」的熱血感悟 以「盡做」信念重新定義人生

謝覺偉出名「捱得」，但也不諱言近一個月的訓練非常艱辛。（資料圖片/鄭子峰攝）

比起兩位三十多歲的隊友，40歲的「鷹鷹」曾進傑將第一次代表香港參加越野跑世錦賽。曾進傑說：「感受？一直沒想過，因為我開始跑山的時候其實還沒有代表香港這回事，這六七年才有香港隊出去參賽。我很都期待。」

曾進傑在中學時曾是田徑隊成員，投身社會工作後一度放棄這個興趣，直至2009年有天搭車上班，看到有人跑步，令他重新練跑。越野跑以外，他還是一位三項鐵人好手，以前曾帶領視障人士代表香港出去參加三鐵比賽。

出發往奧地利前，曾進傑穿上港隊戰衣接受訪問。（顏銘輝攝）

在4月23日的香港山路錦標賽，曾進傑以6小時18分42秒完成五十多公里的賽道，力壓黃浩聰、曾福祥及曾小強，僅次謝覺偉衝線，獲得亞軍。他說：「其實那時候還未知道（能代表港隊），可能還要計今年參加過的比賽以及往績，到最後確定，差不多5月中我才知道真的入選。由知道入選到比賽，可能只是大半個月的時候，3個星期左右。」當曾進傑知悉入選時，他正出外到英國參加路跑及三鐵比賽。

曾進傑：太遲獲悉入選 準備比較倉促

曾進傑近六七年由長途轉短途，較多參加60公里以下的山賽，但在今次奧地利舉行的世錦賽，他沒有被安排跑參加45.2公里的短距離組別，而是84.9公里的長距離。他坦言「40公里比較擅長」，他補充：「我們玩的距離是85公里，其實是87公里。要準備87公里的賽事不是一個兩個月可以做到，起碼要半年時間，（3星期）比較倉促，但盡做吧。」

曾進傑表示近年跑慣短途山賽，對今次世錦賽要跑超過80公里感到有點擔憂。（顏銘輝攝）

曾進傑5月底回港後受時差影響，有點小病，已經沒有時間特別為長途賽訓練，「做些游泳、單車及跑步，跟平常差不多，可能有加點速度課，看看可不可推高一點心肺。」

他承認對參加世錦賽的長距離組別有點擔憂，他解釋：「不擔心『撞牆』，不過是怕提不到速。其實我100公里山賽都玩過很多場，即是六七年前，很少有『撞牆』的情況，不過是怕去到尾發揮沒有那麼理想，或者是加不到速，我是擔心這些。」

他笑言以前跑得多100公里，近年跑得多50公里，從未跑過80公里，「無論跑乜成績都係PB（個人最佳成績）。」

世界山徑越野跑錦標賽長距離組別賽道。（網上截圖）

世錦賽官網介紹，長距離賽道長84.9公里，攀升5554米，賽事大多在海拔1000米以上，最高點是2516米。在頭10公里，已經有段超過1000米高的攀升，到大約20公里更有段約1500米高的攀升，到中後段則起伏較多，看來會是一條先苦後甜的賽道。曾進傑說：「我最擔心天氣轉變，例如我看報告說可能下雨，還有怕冷。那裏20度，但是我們上到2000米其實要減十幾度，上面只剩得幾度。裝備方面，要帶風褸，或者在裏面打底。」

曾進傑續說：「我喜歡上山，但不喜歡落山。上山會順住走，落山的時候就讓自己回一回，到最後可能一半或者跑到50公里後，才開始加速或發力，看看到時有沒有力吧。」他表示時間緊逼，約不到隊友一起在香港操山，希望團體排名可以躋身前10位。

曾進傑將首次以香港代表身份出戰越野跑世錦賽。（顏銘輝攝）

由「主場」變作客 黃浩聰盼保持上屆成績

今屆是香港首次有3位跑手參加同一組別，有資格爭取團體成績。黃浩聰亦寄望港隊可以在男子長距離入到世界前10名。黃浩聰過去一年不只一次遇上過度訓練的問題，導致有時比賽發揮未如理想。他表示近一個月操了600公里，總共有18000米攀升，包括5月中到日本「跑遊大阪」，他在5日內跑221公里以及總攀升2200米。

上屆世錦賽報道：黃浩聰亞洲第三完成80K 排名逐級上盡顯後勁

黃浩聰表示今次要克服「擔心練唔夠」的心理，避免過度訓練，但他透露近日很忙碌，有點累，需要在外出比賽前安頓好家庭及其他事務。談到周五的世錦賽的目標，他認為能夠保持到上屆約30位的排名便滿意。他解釋，上屆世錦賽在泰國舉行，亞洲跑手有主場之利，相反今屆輪到歐洲「主場」，更有利歐洲跑手發揮。

黃浩聰希望保持到上屆世錦賽的排名。（資料圖片/顏銘輝攝）

張敏怡賽前3周獲通知入選 「好好地訓練都要3個月」

張敏怡是唯一一位獲選參加今屆世錦賽的香港女將，她將會出戰長距離組別。她是香港山路錦標賽2023的女子長距離組別冠軍；在上屆世錦賽女子長距離組別跑第31名，位列亞洲第3位。

上屆世錦賽報道：張敏怡女子組31名跑完80K 亞洲第三位女跑手衝線

與曾進傑一樣，張敏怡表示在5月中才知悉確實入選港隊，當時離世錦賽只有3星期，難以安排針對性的長課訓練。張敏怡坦言以平常操練及平常心應戰，出發前幾日以恢復為主。她希望香港田徑總會日後可以在世錦賽前半年舉行選拔賽，之後在4個月前落實出賽名單，好讓跑手有充足時間訓練及準備，「好好地訓練都要3個月」。

上屆世錦賽在泰國舉行，張敏怡當時出戰80公里長距離賽。（資料圖片/田總Facebook）

她估計今屆的成績未必及上屆，她解釋：「上次較有利，（泰國）近一點，氣候接近香港多一點。一來，由於天氣熱，時間緊逼的問題，今次沒有高質長課，很難像上次表現得那麼好。二來（奧地利）不如泰國那樣適合香港人跑，此消彼長，其他對手更習慣歐洲山路。」談到比賽策略，她透露頭30公里會輕鬆跑，再後追，「隨機應變」，「順其自然」。

世錦賽所有參賽跑手名單