越野跑｜周潤發出戰香港錦標賽56分鐘完走 謝俊賢黃卓寧稱王封后
撰文：李思詠
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香港越野錦標賽今早（12月5日）在粉嶺高爾夫球會舉行，謝俊賢及黃卓寧分別在男、女子組稱王封后，但現場有一名跑手比兩個全場總冠軍更矚目，就是周潤發。屬於男子先進組的他，不消1小時完成10公里，以56分39秒完走。
香港田徑總會早上在官方facebook上載比賽起跑短片，並配上帖文叫大家「找亮點」。從片段所見，發哥穿上白色長袖上衣、黑色長褲，在最後一排起步，與長跑教練蘇凱男並肩而行。
最終發哥以56分39秒衝線，在男子先進組41名跑手中排第37。難得發哥參賽，當然少不了大合照環節，發哥亦貫徹其親民本色，樂於與跑友們自拍。
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至於精英跑手，謝俊賢、余顯華及林穎璋分列男子組三甲，謝俊賢的時間為30分44秒。女子組方面，黃卓寧以36分43秒奪得冠軍，曾曉彤和因傷久休復出的黃芷銦，分列亞軍和季軍。
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