COROS 100越野跑賽黃雨下腰斬　比賽終止前次名之爭非常激烈

越野跑賽COROS 100因惡劣天氣腰斬。

在比賽腰斬前，來自泰國的Jay Jantaraboon Kiangchaipaiphana遙遙領先，但次席之爭相當激烈，本地跑手黃國威與尼泊爾的Nugo Yamanath Limbu十分接近，烏克蘭跑手Oleksii Melnyk及楊志成也落後不遠。可惜，這場精彩的次名之爭隨比賽中午腰斬而結束。



Jay初段帶頭，愈帶愈開。（顏銘輝攝）

在比賽展開後4小時多後，COROS 100在中午12時20分宣布賽事腰斬。大會解釋，由於香港天文台發出黃色暴雨警告及雷暴警告，覆蓋廣泛地區，周邊亦開始出現雲對地閃電，大會決定即時中止100公里越野跑賽。大會呼籲所有跑手馬上離開山頂、樹木、桅杆、水面或低窪地區，並盡快找尋安全的室內地方躲避。

Oleksii Melnyk雙手輪流捉住扶手上樓級。（顏銘輝攝）

COROS 100今日早上8時在南涌開跑，參加者會先逆走衛奕信徑，經過八仙嶺、鶴藪水塘、九龍坑山、元墩下、城門水塘到沙田坳，之後逆走麥理浩徑，經過昂平、企嶺下、雞公山、牛耳石山、北潭凹、大浪西灣、浪茄、東壩等跑到北潭涌衝線，全程約100公里。

腰斬前泰國跑手Jay遙遙領先

來自泰國的Jay開賽後一馬當先，僅花1小時32分就完走八仙嶺、黃嶺及屏風山落到首個檢查站鶴藪水塘。來自尼泊爾的Nugo就慢他7分鐘左右，之後有烏克蘭跑手Oleksii Melnyk及黃國威等。

上完樓級，Oleksii Melnyk向鏡頭「擺甫士」。（顏銘輝攝）

在上落九龍坑山後，Jay已經將領先優勢拉開到15分鐘以上。記者在大埔頭後的山丘上等待領前的跑手，Jay神情從容，如風而去。之後跑到的是Oleksii Melnyk，但他上樓級時十分辛苦，要雙手捉住扶手，但行到記者身邊時，他亦提起精神，舉起雙臂，擺了個「甫士」。

Nugo笑住上樓級。（顏銘輝攝）

Nugo慢Oleksii Melnyk約4分鐘來到，他上樓級時看來輕鬆，臉上掛住招牌笑容。行到記者身邊時，他還毫不喘息地問前面有幾多跑手。Nugo過了3分鐘後，就到本地跑手黃國威行至，他也有問記者離前面的跑手幾遠。再過多7分鐘，「戰神」楊志成衝勁十足，跑樓梯上來，一口氣繼續追趕。

楊志成跑上樓級。（顏銘輝攝）

在元墩下檢查站，Jay的領先差距再拋離至26分鐘，而Oleksii Melnyk已失落次席，Nugo升上第2，而黃國威也追得很貼，守在第4位。他們上鉛礦凹，Jay首先抵達城門水塘主壩檢查站，仍保持超過25分鐘的優勢。

+ 12

在城門主壩，次名又再易手，黃國威及Nugo拍住上，黃國威快4秒進佔次席。Oleksii Melnyk再慢4分鐘多抵達，而楊志成則繼續守在第5位。這場COROS 100的次名之爭非常精彩好看，每個檢查站的排名都有變化。

張敏怡及黃浩聰參加了混合雙人組別。（顏銘輝攝）

至於帶頭的Jay則跑到沙田坳才落山，根據他的個人時間紀錄，他花了5小時05分鐘跑了半程賽道，狀態非常好。

可惜中午天氣惡化，賽事腰斬。賽會宣布跑手可以在今日下午3時至6時於北潭涌領回寄存的行李，如選擇後領，賽會將於明天通知今天仍未領回行李的賽手有關後領安排，最快可於下星期一（3月27日）領回，詳情稍後通知。

Lantau70因天氣惡化中午暫停

同日另一項越野跑賽、在大嶼山鳳凰徑舉行的Lantau70在中午亦受天氣惡化影響而宣布暫停至下午2時，賽會呼籲跑手留在或返回最近的檢查站。之後，賽會在社交網站表示Lantau70的比賽在下午1時40分重開。

最後，Jeff Campbell以7小時35分贏得冠軍，並創下賽事10年歷史以來的第3快時間。