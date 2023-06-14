香港越野跑值得更多世錦賽名額　選拔安排請為跑手着想︱體壇札記

世界山徑越野跑錦標賽曲終人散，4位香港跑手做出不錯的成績，謝覺偉在長距離男子個人排亞洲第2，他跟黃浩聰、曾進傑組成的港隊在團體賽也是排亞洲第2，僅次日本隊。張敏怡在長距離女子亦排亞洲第3名。

在匆忙準備下遠赴奧地利作賽，香港越野跑隊仍然跑出不俗的成績。然而，港隊參賽人數不但遠在日本之下，更不如菲律賓、韓國、中華台北這些成績更差的隊伍。香港跑山界高手雲集，值得擁有更多名額去參加世錦賽，希望負責遴選運動員的中國香港田徑總會下屆可以大膽一點。



謝覺偉（左起）、張敏怡、黃浩聰及曾進傑4位港隊代表順利完賽。（曾進傑Instagram）

上屆越野跑世錦賽在泰國舉行，港隊派出3男2女，謝覺偉及曾福祥參加短距離，分別以亞洲最快及亞洲第4快的成績完成，而參與長距離的黃浩聰亦取得亞洲第3的佳績。

張敏怡及梁影雪兩位女將就一起參加長距離，前者總成績31位，位列亞洲第3，而梁影雪的總排名亦居44位。由於5位跑手參賽項目分散，未有一項有3位香港跑手一同參與，故此港隊上屆沒有團體排名。

在今屆的奧地利世錦賽，謝覺偉跑到高地，在雪地上行進。（Getty Images）

越野跑世錦賽｜謝覺偉偕日本勁敵衝線出現奇景 「咁就友誼行先」

今屆，港隊派3名男將一同出戰長距離，令港隊可以首次爭取團體排名。然而，女子跑手竟然比上屆還少1人，只有張敏怡一人參加長距離。上屆港隊成績不俗，但今屆的參與人數卻減少，沒有人參與短距離，確實令人錯愕。

越野跑世錦賽不是只有長距離一項，還有短距離、垂直登高，各分男、女子組。

今屆世錦賽長距離賽前，謝覺偉（左起）、黃浩聰、曾進傑及張敏怡抵達起點準備。（受訪者提供）

越野跑世錦賽｜男子港隊創佳績全球排14名 謝覺偉以亞洲第2衝線

今屆結果出來，港隊成績保持水準，依然位居亞洲前列，甚至可以說僅在日本之下，表現在韓國、菲律賓、中華台北之上。在港隊唯一參與團體賽的男子長距離項目中，全球排第14位，而亞洲第3的菲律賓排19位，至於韓國及中華台北甚至沒有團體排名，因為他們沒有足夠3名跑手可以完賽。

世錦賽男子長距離團體排名，在24支完成比賽的隊伍中，港隊排14位。（網上截圖）

這條85公里的賽道並不簡單，尤其初段攀升大。看看那份未能完賽的跑手名單，有日本、韓國、馬來西亞、中華台北，港隊則全部順利跑完到終點，可見香港跑手的實力及毅力。

「亞洲一哥」日本參賽人數多，只計長距離男子組已派6人，儘管他們有跑手未能完賽，依然有足夠3人衝線參與團體排名。菲律賓今屆共派12位跑手，6男6女分別參加短距離及長距離，中華台北更派出9男9女，長、短距離外還參加垂直登高，每項都能競逐團體排名。

曾`進傑（左起）、謝覺偉及黃浩聰為港隊在長距離男子組別得團體第14名。（香港越野跑步總會Facebook）

雖然港隊連續兩屆在世錦賽皆有好成績，穩居亞洲前列，但參賽人數卻遜於亞洲同儕，今屆甚至人數倒退，只有區區4人。香港值得有更多跑手獲機會去參與世錦賽，再按不同跑手的特點，分配出戰最適合的項目。

在4月底的香港山路錦標賽，謝覺偉與張敏怡在長距離組別稱王封后。（資料圖片/田總提供）

香港山路錦標賽2023在過去的4月23日舉行，這項本地選拔賽離世錦賽長距離比賽日僅47日。幾位跑手透露，他們在世錦賽前約3星期才得悉入選，需要匆忙準備訓練，安排好離港時的工作及家庭事務。

香港的越野跑手皆不是體院的精英運動員，很多人本身有正職。要他們3星期內請大假，真的不是每間公司及機構都准許。

「鷹鷹」曾進傑今屆首次以香港代表身份出戰越野跑世錦賽。（顏銘輝攝）

只有3星期去準備世錦賽，訓練也未免太倉卒吧！部分跑手跑慣50公里左右的距離，但今次就被安排跑85公里的長距離賽，其實需要更長時間的訓練，去適應不習慣的距離。

可以在世錦賽代表香港，相信是很多跑手的夢想，人人都希望做足準備才出發，好好把握千載難逢的機會。

下屆越野跑世錦賽會在2025年舉行，希望田總可以考慮增加港隊代表人數，並且更妥善安排選拔程序，提早半年舉辦選拔賽，預早至少4個月通知入選跑手以及其出賽項目。