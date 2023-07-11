跑鞋2023｜ASICS MAGIC SPEED 3實測　路感依舊鮮明　推進更自如

作為ASICS MAGIC SPEED第一及第二代的用家，知道跑鞋來到第三代，起初有種不知如何期待的感覺。第一代MAGIC SPEED是ASICS旗艦「神鞋」META SPEED的「梯隊」，練習及比賽兩用，筆者卻有點恨鐵不成鋼之感。到了MAGIC SPEED 2，品牌修正不少第一代的問題。相隔大約一年，終於能夠比較三代製成品，我會用「脫胎換骨」形容ASICS MAGIC SPEED 3的整體表現。

撰文及圖片提供：跑手T

【跑手測試後以第一身撰文，文章經《01體育》編輯修改】



【跑鞋推薦2023】ASICS MAGIC SPEED 3。

鞋面：鞋舌加軟墊腳背更舒適

MAGIC SPEED 3鞋面採用類似競賽系列META SPEED的網眼布料，比起前兩代更加輕薄透氣，而且布面容易清潔，即使是白色跑鞋仍容易保持鞋身潔淨明亮。

再看鞋籠內部。MAGIC SPEED 3鞋舌保留第二代的彈性橡筋條，連接鞋籠內側，這個設計比起第一代更貼服腳背；今代鞋舌面亦加了兩塊軟薄的小墊，比起第二代更能卸走鞋帶對腳背的壓力，跑長課更適服。

【跑鞋推薦2023】ASICS MAGIC SPEED 3。

中底：雙層FF Blast+觸地感覺輕快

MAGIC SPEED 3的中底改變是筆者最喜愛的。

今代採用雙層FF Blast+，加上全掌碳纖TPU板，完勝第一代半掌碳纖及FlyteFoam中底。

對於第一代MAGIC SPEED中底，筆者覺得腳感太硬，易令小腿疲倦，而且感覺跑鞋推進力主要來自前後掌的足跟差再配合身體重心轉移，半掌碳纖版的存在似乎未能錦上添花。第二代雖有改善，換上全掌碳纖版，但中底只有單層FF Blast+搭上FlyteFoam，推進力依然有提升空間。MAGIC SPEED 3換上雙層FF Blast+，推進力沒有其他品牌同類系列的誇張輕彈，但觸地感覺爽快，腳掌亦能感受路面情況，我會用「不緩不急」形容MAGIC SPEED 3的推進能力，下文將進一步闡述。

MAGIC SPEED 3挑空了部份中底泡綿，減輕鞋身重量，首次從挑空部份看到TPU碳纖版，感覺比頭兩代多了一份型格。

【跑鞋推薦2023】ASICS MAGIC SPEED 3。筆者作為三代MAGIC SPEED用家，見證三代進化。

外底：紋理有變但未試雨戰防滑力

外底橡膠似乎跟第一、二代MAGIC SPEED 相同，但紋理有變，而且前掌外側部份橡膠被剔走。頭兩代MAGIC SPEED的大底十分耐用，但防滑力一般，我多次穿著第一代於大雨期間訓練，每步都戰戰兢兢難以提速，這也可能歸咎於第一代的鞋領和鞋跟結構比較單薄。

MAGIC SPEED 3的鞋領和鞋相對堅實，並有一層薄薄的夾綿包裹腳踭，高速跑動時較為穩定，我未有機會在滂沱大雨下測試MAGIC SPEED 3，但跑在雨後微濕的跑道上，感覺問題不大。

【跑鞋推薦2023】ASICS MAGIC SPEED 3。

上腳後感覺

穿著MAGIC SPEED 3，第一個感覺是非常輕巧。暖身慢跑，跑鞋舒服穩定，不會愈推愈快，但MAGIC SPEED 3的真正威力，要快跑才能展現。

訓練內容：

1. 運動場泰坦地間歇跑，5 x 800米，平均時間2:52

2. 跑馬地平地石屎路均速跑4公里（配速約4:28），另加3次約700米的藍塘道道斜路衝刺

3. 運動場泰坦地變速跑約5公里，配速由4:42逐漸提升至3:53，另加9次短距離跨步跑，分別為100米、150米及300米



穿著MAGIC SPEED 3重複一個月內的課表，發現穿MAGIC SPEED 3的800米間歇時間，比穿MAGIC SPEED 1的平均快4至5秒，一發力就能輕易加速，但推進感覺並不誇張強烈， 7毫米前後掌落差亦不至於把跑手「推爆」，整體收放自如。

跑斜路及短途衝刺同樣順暢，當雙腳推蹬，碳纖版和雙層FF Blast+給予額外推進力，有效令步距加大，這一點在熱身100米加速跑時明顯感受到，每組加速比平時快大約半秒至一秒（約18至19秒，平時約19至20秒），以100米距離來說，已算快了不少。

穿MAGIC SPEED 3容易發力及加速，但絕不能說是特別輕鬆，這雙跑鞋是因應跑手的力量而恰如其分回饋，所以跑手首先還得靠自己發力，不能只依賴跑鞋。整體而言，無論跑斜路還是運動場衝圈，MAGIC SPEED 3的推力感覺硬朗實淨，回腳快、反應迅速、路感鮮明，所以練習後小腿難免有點疲倦，但比起第一和第二代，著後感舒適得多。堅實觸感不是人人喜歡，MAGIC SPEED 3卻修正了頭兩代的一些問題，來到第三代，新的中底組合平衡了路感和舒適感，相信大眾更易接受。

最後要溫馨提示一下，MAGIC SPEED 3十分貼腳，穿鞋和脫鞋都必須調校鞋帶，對筆者這種一抽鞋踭就套上鞋子的懶人而言，就無法使用「懶人著鞋法」了（應該是好事😂）。

跑手簡介

跑手T，跑齡9年半，PB 2:59:18。對雪糕、芋圓、珍珠奶茶零抵抗力，只好日跑夜跑消耗卡路里，心願是試盡天下間的珍珠奶茶和跑鞋。



跑手T。

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