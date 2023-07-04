跑鞋推薦｜2023年7月新款：ASICS New Balance推王牌緩震及競速鞋

夏季雖然不是跑季高峰，但兩大跑鞋旗艦品牌ASICS及New Balance皆於7月推出新款，包括ASICS王牌日常慢跑鞋GEL-KAYANO及GEL-NIMBUS，New Balance的FuelCell SuperComp Elite v3則有全新螢光黃色，非常搶眼。



跑鞋推薦．2023年7月新款

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3

【跑鞋推薦．2023年7月新款】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。（公關提供）

FuelCell SuperComp Elite v3是New Balance的競速跑鞋，《01體育》今年初曾經實測，三大加分位令這雙跑鞋能夠佔上鞋櫃裏一席位，應付較為快速的Tempo Run和間歇跑。品牌今月帶來新顏色，全對螢光黃配上銀白色品牌標誌，跑在賽道上非常搶眼！

【跑鞋推薦．2023年7月新款】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3細節：

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3實測鞋評：

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跑鞋推薦．2023年7月新款

ASICS GEL-KAYANO 30

【跑鞋推薦．2023年7月新款 / 跑步減肥跑鞋】ASICS GEL-KAYANO 30。（公關提供）

GEL-KAYANO 30是ASICS今年夏天強推的跑鞋。這個旗艦型號是ASICS的王牌日常慢跑鞋，尤其適合有扁平足或過度外翻（又稱內旋）的高體重跑手，用作長課、慢跑等。GEL-KAYANO能夠發展到第30代，其緩震及支撐足弓的功能毋庸置疑，今代KAYANO的中底結構有不少革新：增加鞋跟弧度、加寬橡膠大底、以全新幾何中底切割跑鞋內外側、採用4D穩定系統，品牌稱以上革新有助加強腳掌支撐，並令步履更流暢。

中底物料方面，今代KAYANO首次加入FF BLAST PLUS ECO，當中逾20%為可再生物料原料；後跟則升級至內置PureGEL緩震膠，提升保護功能。

【跑鞋推薦．2023年7月新款】ASICS GEL-KAYANO 30細節：

【跑鞋推薦．2023年7月新款】ASICS GEL-KAYANO 30各種配色：

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跑鞋推薦．2023年7月新款

ASICS GEL-NIMBUS 25

【跑鞋推薦．2023年7月新款 / 跑步減肥跑鞋】ASICS GEL-NIMBUS 25。（公關提供）

ASICS除了革新KAYANO，亦推出KAYANO及GEL-NIMBUS 25的ANNIVERSARY PACK別注版配色。NIMBUS是與KAYANO同等級的緩震日常慢跑鞋，分別在於KAYANO是穩定型跑鞋， NIMBUS則是中性跑鞋，適合普通足弓人士穿著，扁平足與過度外翻跑友不宜。

【跑鞋推薦．2023年7月新款】ASICS GEL-NIMBUS 25別注版配色細節：

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