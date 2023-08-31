張敏怡專訪2｜跑山女神喜歡笑鍾意型　完美形象下的成長路

在不少跑友及山友心目中，張敏怡是香港山界的女神，長得又高又瘦，跑得快，沒幾多個人可以跟得上她落山的速度。

跑山以外，她曾是香港少年劍擊代表，而且讀書成績好，數理很強，會考29分，入讀醫科，現為骨科醫生。她有愛心，喜歡小動物，又喜歡笑，常常見她笑到「見牙唔見眼」。

敏怡彷彿無所不能，無所不精，為身邊人帶來歡笑。這個是訪問前她給我的印象。



張敏怡將於9月1日出戰UTMB，她在出發往歐洲前接受訪問。（顏銘輝攝）

在她出發到歐洲參加UTMB前，我約到敏怡訪問。敏怡在醫院的工作繁忙，又要練跑，訪問的時間及地點皆由她話事。她提議到石澳大浪灣訪問，叫我到柴灣港鐵站等她，她會開車載我去。某日下午，懷住有點緊張心情，開始了「敏怡約我去大浪灣」之旅。

出發前，想起一件事，令我更加緊張。敏怡好像喜歡電單車，她該不會開電單車來載我吧？坐敏怡車尾，石澳道的急彎，風馳電掣，令人期待又害怕。好吧，別想太多，不論她開什麼車來，我都會坐的。

敏怡開了一架豐田Mark X私家車來接我。在白色的車身，左右各有一道頗深的凹痕，漆油也被刮去一點，看來都是一部有經歷的車。當我行到乘客位的門外，見到敏怡忙住把座位上的雜物搬到後座。隔住玻璃，打個招呼，開門上車，眼尾望一望後座，有把長傘，有些衣物，散落在後座，還有單車頭盔、野餐墊等放在後面。

「架車都幾亂。」敏怡笑道：「唔好介意！」

敏怡喜歡笑，笑起上來就「見牙唔甩眼」。（顏銘輝攝）

大學時代已學揸電單車

敏怡用手機看清楚網上地圖就出發，她問我會不會暈車浪，因為石澳道多彎位。我說不會。她表示自己坐車會暈車浪，但如果她是司機揸車的話，就不會暈浪。

我問敏怡，習不習慣駕車時聊天？抑或她需要全神專注路面？她表示聊天較好，她常常覺得睡不夠，聊天的話會精神一點，不易打瞌睡。多不多駕車入大浪灣？「多數跑入去。」一個很合乎敏怡人設的答案。

敏怡家住鰂魚涌，在東區醫院上班，視柏架山為訓練基地。她有時會經山路跑去上班，亦有時會由醫院跑去石澳游泳。她今次提議去大浪灣，因為想訪問後落海游水，舒展筋骨。

在石澳道上，敏怡駕得穩健，我沒有暈車浪的感覺，但她表示駕電單車比私家車自在，她不喜歡車身那麼闊，要留神左右位置。

敏怡在石澳大浪灣接受訪問。（顏銘輝攝）

她唸大學時已經去學電單車。喜歡跑山、踩單車及電單車，難道她是個享受速度感的人？敏怡一邊大笑，一邊說：「唔係呀，其實我鍾意型咋。總之我覺得自我感覺好型，就會好開心。」

敏怡是個喜歡型的女生。

升讀大學時，她選擇醫科；其中一個原因是，她覺得拿手術刀很型。

醫科畢業後，她在身上紋了「Faith（信念）」和「Hope（希望）」；其中一個原因是，那時她練泰拳，見到那裏很多人有紋身，感覺很型。

那麼，跑山是否是為了型？敏怡笑道：「都型嘅，但一開始唔係為咗型，係朋友叫我一齊跑。其實可能係因為跑得叻先至繼續。」

敏怡表示曾經泳綑對岸的大頭洲。（顏銘輝攝）

敏怡是個喜歡笑的女生。大家可以想像一下，每句話的標點符號，幾乎也是敏怡的笑位。

她近年才學私家車，並接收了同事的二手車。她解釋：「我覺得呢個係技能嚟喎，如果我第日周圍玩、周圍去，都要識揸車。」接着開玩笑：「冇工做都可以揸的士。」

敏怡在中學時打劍擊，曾代表香港參加少年比賽。

會考29分，差點拔尖。高考化學奪A，入讀醫科。

通過實習，醫科畢業，成為公立醫科的骨科醫生。

2017年正式接觸跑山，如今是香港越野跑最頂尖的女跑手。

由讀書到運動，從外人看，敏怡彷彿無所不能，無所不精，像是完美女神。

敏怡自稱很粗魯，也沒有大家想像中那麼全能。（顏銘輝攝）

「我有好多嘢唔完美！例如我唔係嗰種又靚又聰明嘅人，仲有我好粗魯，又不拘小節。呢啲嘢都同女神好唔襯。我覺啲人都係笑下我啫！」她每答幾個字就不禁大笑幾聲地說。

「我唔係大家想像中咁全能。」敏怡解釋成功背後的辛酸：「我唔似有啲人所有運動都玩得好好。未至於係運動健將，但我係鍾意運動。」

因為身材高大，敏怡在中一被選入籃球隊，後來轉到人手不足的劍擊隊，專注重劍，成為校隊主力。她笑言：「我唔係靠反應快，有時都係靠手長，避開人哋，把握時機。」

「嗰陣太少人玩劍擊，都容易攞獎。我記得第一次玩學界C Grade，好似都有第3。」都好犀利！「唔犀利，你只要肯出劍就會贏。」

敏怡是個隨意率性的女生。（顏銘輝攝）

中學玩劍擊 曾代表香港少年隊

在中四，她入選香港少年隊（17歲以下），到體育學院訓練，曾到內地參加比賽，又打過一次亞洲賽。中六後，她沒有升到香港青年隊（20歲以下）。她說：「你知道自己水平上唔到，繼續留低都冇意思。」

在敏怡打劍的年代，香港劍擊水平不算太高。敏怡說：「我真係唔會想像到，而家嘅人（香港劍手）係可以拎到世界冠軍、世一、世二、頭三，我咃嗰陣真係連亞洲賽都贏唔到。」

敏怡長期兼顧劍擊及學業，到中五會考，她在擅長的科學科目皆取得A，並驚喜地在地理也得到A，獲得29分。給年輕一代讀者參考，會考滿分是30分，計6科最佳成績，若果6科A就有30分。敏怡29分，即是她有5科A。

靠高考化學奪A，加上劍擊的運動成績，敏怡得以入到醫科。。（顏銘輝攝）

靠劍擊成績入讀港大醫科

儘管會考成績好，但她強調自己不是天生讀書叻的人，記性不好，靠短期記憶，語文科目較差。在高考，她在化學奪A，加上劍擊成績，透過學生運動員計劃報讀港大醫學院，並獲取錄。她說：「如果冇玩Fencing（劍擊），我應該入唔到Medic（醫科）。」

在港大醫學院，位位學生都是精英，對不擅長背誦的敏怡，更加讀得辛苦，壓力很大。她說：「我真係好掹車邊，次次考試都差唔多唔及格。真係有人唔及格要留班，你本身幾叻都好，都一樣會驚。」

讀大學時，敏怡還覺得自己肥，所以去打泰拳，笑稱：「打劍係唔會瘦，但打拳就會。」她記得最重的時候約136磅，「我諗減咗10磅，而家我諗123磅左右」。減肥以外，她認為泰拳還可減壓，「出完一身汗係開心嘅，化解返學讀書嘅壓力」。

敏怡在肩上有紋身，她表示紋了Faith及Hope兩個詞語。（顏銘輝攝）

學醫壓力大 畢業後紋身

「我覺得畢到業係一個神蹟嚟，我覺得真好難，自己做唔到，但最尾Faith（信念）同Hope（希望）呢兩樣嘢令我堅持落去，過咗個大關。而家望返，好多人最終畢到業，但嗰陣唔係咁諗，覺得好Worst（差），好多位都會好崩潰。」所以在有型這個原因外，敏怡將這兩個英文字紋到肩上。

成為醫生後，再往骨科的專業資格努力，敏怡慨嘆那段日子仍難捱。她說：「公立醫院訓練最辛苦，你要學好多嘢，又要捱眼瞓，做好多嘢，工作時間好長，學點樣做手術，仲要預備考試。嗰段時間最懷疑人生，覺得自己好廢，學極都學唔識，做錯決定有手尾。」她現已考畢專科試，暫放下溫書考試的重擔。

很多朋友都想知，醫生工作繁重，怎樣抽時間跑山？她說：「我暫時都冇其他興趣，有時間都可能同朋友跑，或者自己跑下，總之同一般人冇乜太大分別。我放工之後都係練到一兩個鐘咋，我肯定唔係靠練得多，我都好少日頭得閒，除咗星期六日。你做到每日放工之後跑到十幾公里，已經好多訓練好勁，有時我會跑返工、跑放工，咁樣又可以慳到啲時間。」

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幾年間，敏怡成長為香港越野跑最強的女跑手。（顏銘輝攝）

敏怡由2017年起接觸越野跑，整個港島東的郊野都是她的訓練場。她說：「冇呀，周圍亂跑，嗰度其實有好多路線，四通八達，我都熟晒。我都係好隨意，今日鍾意跑呢度就呢度，跑嗰度就嗰度。」跑了6年，獲獎無數，入選港隊，成為香港首屈一指的越野女跑手。

三十來歲的敏怡少有地整句話都沒有笑過，一本正經地說：「我係咁啱可以搵到自己嘅長處同叻嘅嘢，其實每個人都有擅長嘅嘢，你搵得到同發揮到，都一樣會好精彩。」說罷，頓了一頓，還是大笑起來。