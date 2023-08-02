馬拉松好手紀嘉文3年來首戰越野跑　未來加強跑山目標完成100K

應屆渣打馬拉松本地冠軍紀嘉文是香港路跑的頂尖高手，他將會在10月跑到山上，參加COROS 50公里越野跑賽，挑戰半條麥理浩徑。

因為擔心跑山容易受傷，紀嘉文近年甚少參加山賽，笑言不懂怎樣跑上落山的天然山徑，又不習慣揹跑袋，希望約到越野跑好手羅楚健一起試路，向對方取經。紀嘉文表示跑路跑到悶，未來會參與更多越野賽，長遠想挑戰100公里的山賽。



紀嘉文（左）出席「COROS SPARK 100」的記者會，他將會出戰10公里路跑及50公里越野跑。（顏銘輝攝）

在「COROS SPARK 100」的記者會上，黃浩聰、羅楚健、陸卓廷、Nugo等熟口熟面的本地山賽常客外，今屆有位「稀客」紀嘉文。他將會事隔3年多出戰山賽，先在9月30日跑10公里路跑賽，由北潭涌跑到西壩再折返；休息一日後到10月2日參加50公里越野跑賽，會由沙田坳起步逆走麥理浩徑到北潭涌。

居港尼泊爾跑手Nugo Yam會參加100公里越野賽。（顏銘輝攝）

紀嘉文記得上次跑山賽是2020年初的HK100半程賽，賽道長五十多公里，在西貢郊野繞個圈，他回憶：「我都唔係好熟西貢嘅路，跑下跑下都唔知自己跑咗去邊。」他當時用了6小時02分26秒完成，在所有跑手中排第8位，而在香港跑手中則列第3名，僅次鄭家盛及曾進傑。

紀嘉文表示上次參加的山賽是HK100的半程賽，以第8名完成。（顏銘輝攝）

「其實我本身都鍾意跑山，但係因為驚受傷，所以就盡量避免參加山賽。平時如果夏天cross training（交叉訓練），我都會行下山、跑下山。」紀嘉文說表示跑路賽跑到有點悶，想參加不同類型的比賽，所以參加COROS 50公里越野跑賽。

紀嘉文平時會去什麼地方操山？「其實我所謂去跑山，都係啲up and down（上上落落）嘅石屎路。我會喺大棠嗰邊上山，通常都係跑去深井或者大帽山，廿幾三十公里左右，我會跑下行下。」

今次比賽要跑半條麥徑，當中麥徑第3及4段都有不少天然山徑，有泥路、石級及碎石路，有上有落。紀嘉文笑言：「呢啲我好渣！真係好少跑泥路，因為好驚拗柴同受傷。」

紀嘉文接受傳媒訪問。（顏銘輝攝）

紀嘉文表示非常熟悉由東壩到北潭涌的馬路，以前跑慣，但西灣山及基維爾營一帶的山路就較陌生，他會在賽前試路，最理想是約到其他越野跑手一起。「我頭先都問咗（羅）楚健取經，睇下可唔可以約到一兩次出嚟練習，起碼應付到條路先。我而家好弱呀呢啲路。渣到呢，我係要行，係要慢慢行嗰種。哎呀，碎石路呀，要行先得。」

他表示跑山賽有兩大難題，都是與裝備有關，首先他要找到一對抓地強、適合跑山的跑鞋，此外他要適應揹跑袋跑步。「我哋呢啲跑手唔係好慣揹袋。我試用揹住個袋，上樓梯都棘親。佢有重量，一上棘到塊石，跟住成個跌低。真係唔慣揹住重嘢，要練囉。」

紀嘉文（中）表示想約羅楚健（右）一起練習。（顏銘輝攝）

今次跑山賽有沒有為自己定下目標時間？紀嘉文說：「冇呀！我都希望冇乜壓力，享受比賽，攞多啲經驗。因為我好想之後試一次跑100公里，但係我又唔想同人一隊，希望自己單獨跑。」

39歲的紀嘉文還表示：「我見唔少前輩喺山賽都可以玩好多年，我都去到差唔多年紀，所以都想嚟緊參加多啲山賽。」

陸卓廷（左）及黃浩聰（中）會參加10公里路跑賽。（顏銘輝攝）

「COROS SPARK 100」將於9月30日至10月3日舉行，今次賽事破天荒融合山賽及路跑元素，讓參賽者在同一個比賽挑戰兩種賽事，如果跑手能夠完成「一山一路」的賽事，會獲得「SPARKER」的名銜。在9月30日，會舉行10公里及半馬拉松的路賽，由10月1日到3日會舉行100公里越野賽，而在10月2日就有50公里越野賽。

曾福祥及黃浩聰在合照時聊天，前者不會參賽，但會做支援隊伍。（顏銘輝攝）

香港越野跑高手黃浩聰擅長長距離山賽，但他今次只參加10公里路跑賽。他解釋9月初會到意大利參加Tor des Géants越野賽，賽道長330公里，攀升2.4萬米，所以他擔心10月初體能狀態尚未回復，暫時只打算跑10公里。

出席記者會的跑手大合照。（由大會提供）

比賽詳情

【10公里路跑】

日期：2023年9月30日（星期六）

起步時間：上午8時30分

起點：西貢北潭涌

終點：西貢北潭涌

路線：北潭涌來回萬宜水庫西壩涼亭

時限：2小時

組別：個人 - 賽事組別分為男子組及女子組，並以於比賽當天的年齡區分為以下組別：

● 12-15歲

● 16-18歲

● 19-34歲

● 35-44歲

● 45歲或以上

報名費用：HK$180

【半程馬拉松路跑】

日期：2023年9月30日（星期六）

起步時間：上午8時

起點：西貢北潭涌

終點：西貢北潭涌

路線：北潭涌來回萬宜水庫東壩錨形石堤

時限：3小時

組別：個人 - 賽事組別分為男子組及女子組，並以於比賽當天的年齡區分為以下組別：

● 12-15歲

● 16-18歲

● 19-34歲

● 35-44歲

● 45歲或以上

報名費用：HK$280

【50公里越野跑】

日期：2023年10月2日（星期一，公眾假期）

起步時間：上午8時

起點：沙田坳燒烤區2號場

終點：西貢北潭涌

路線：麥理浩徑（沙田坳至北潭涌）

時限：16小時

組別：個人、2人 / 4人（女子、男子、混合）

報名費用：個人 HK$780

2人組 HK$1,560

4人組 HK$3,120

【100公里越野跑】

日期：2023年10月1日

起步時間：下午5時

起點：南涌（衛奕信徑終點）

終點：西貢北潭涌

路線：衛奕信徑終點至西貢北潭涌

時限：32小時

組別：個人、2人 / 4人（女子、男子、混合）

報名費用：個人 HK$1,480

2人組 HK$2,960

4人組 HK$5,920

【SPARKER】

報名資格：凡報名10公里路跑或半程馬拉松路跑，加上50公里越野跑或100公里越野跑合共兩場賽事，即可成為「SPARKER」。

組別：個人