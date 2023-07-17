越野跑｜陳家強張敏怡揚威歐洲賽事　分別得公開組別男、女子亞軍

香港越野跑手陳家強（KC）及張敏怡上周六（15日）在黑山參加天空跑歐洲錦標賽（Skyrunning European Championship）的50公里賽事，兩人分別在公開組別的男、女子組排第2名。結合公開組別及錦標賽組別的排名，張敏怡排全場女子第13名，陳家強就排男子第19名。

張敏怡表示比賽時又熱又曬，落山的路段考技術，甚至有時候連路胚也沒有。她認為比賽氣氛很好，滿意表現，發揮出正常實力。



張敏怡（左）獲得50公里公開組別女子亞軍。（受訪者提供）

兩人參加的50公里Sky Ultra組別，攀升超過4400米，頭8公里已經急速上攀超過1000米，之後再急降1000米，賽道的海拔起伏頗大。張敏怡以9小時25分41秒完成，排公開組別女子第2名。

張敏怡透露，賽前有點混亂，以為會參加錦標賽組別，後來得悉此組別只准歐洲國家代表參加，故只能與KC參加公開組別。她表示比賽時氣溫約攝氏30度，上到高位沒有樹蔭，陽光猛烈，體感溫度更高，部分檢查站因為運輸問題，只准跑手當場喝水，不准入水帶走，「所以基本上都係survival mode（求生模式）」。她提到落山路段考驗技術，另外有天然路段連路胚也沒有，她要順住方向在草地及石堆中前進。

這項天空跑的比賽在歐洲國家黑山舉行。（受訪者提供）

張敏怡發現比賽中絕大部分跑手皆有使用行山杖，但她沒有用到，反而「可能係因為咁無咁快exhausted （消耗）哂全身啲力，中後段可以加速追番少少」。她透過短訊向記者表示，比賽氣氛好，路線變化多，當地人友善，「總括而言我都好enjoy（享受）比賽，因為周圍風景實在太靚、太壯觀。」

張敏怡分享自拍照。（受訪者提供）

對於獲得公開組女子第2，張敏怡認為意義不大，希望可以跟錦標賽組別的歐洲精英跑手作比較。錦標賽組別女子冠軍以7小時59分完成，如果將錦標賽組別及公開組的時間放在一起，張敏怡排全場女子第13位。

賽道上的風光。（受訪者提供）

她表示：「都算係發揮到我正常實力啦，不是很出色，但我今次enjoy（享受）比賽為主，開心無傷無痛完成。」這次張敏怡到歐洲參賽，包括訓練及郊遊的話，跑了110公里。她在8月底將參加UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），今月參加天空跑歐洲錦標賽算是一次寓賽於操。

張敏怡（左一）及陳家強（右一）分別得公開組的女子、男子亞軍。（受訪者提供）

另一位香港跑手KC就跑出9小時12分53秒，在公開男子組排第2名。加上錦標賽組別的跑手，KC全場男子排第19位。