UTMB 2023｜本地精英雲集歐洲　曾小強爭入TDS前10名　附追蹤連結

這是疫情後的首屆UTMB，也是這項賽事成立的20周年。香港的精英越野跑手幾乎傾巢而出，多位本地山界響噹噹的人物本周齊聚法國小鎮沙木尼（Chamonix），分別參加UTMB的不同賽事。

林成業、羅楚健及曾進傑組隊參加賽道長逾300公里的PTL。曾小強、陳國強及梁俊強就出戰長145公里的TDS。至於在9月1日的重頭戲、長171公里的UTMB賽，則有香港「女一」張敏怡出戰，還有應屆毅行者冠軍楊志成。黃浩聰雖然沒有參賽，但會支援曾小強。



焦點跑手追蹤連結：

UTMB（約171公里）

起步時間：9月1日晚上6時（香港時間9月2日凌晨0時）

楊志成：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/222

張敏怡：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/225

黃家傑：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/724

甄智貽：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/499

TDS（約145公里）

起步時間：8月28日晚上11時50分（香港時間8月29日早上5時50分）

曾小強

曾小強：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/10009

陳國強：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/10204

梁俊強：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/10311

PTL（約300公里）

起步時間：8月28日早上8時（香港時間8月28日下午2時）

林成業、羅楚健、曾進傑：https://live.utmb.world/utmb/2023/runners/21090